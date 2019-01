MARCO FERRADINI/ Video, sul palco con Teorema o uno dei successi di Sanremo? (Ora o mai più 2019)

MARCO FERRADINI, I SUCCESSI DI SANREMO

Marco Ferradini non ha bisogno di presentazioni e ancora oggi è uno dei cantautori più affermati del nostro Paese. Lo vedremo a Ora o mai più 2019 nella seconda puntata, in onda questa sera, dove l’artista si presenterà in qualità di ospite. Un’occasione speciale per Ferradini, conosciuto in ambito sanremese grazie alle due partecipazioni registrate nel corso della sua carriera. Lo ricordiamo infatti nel ’78 grazie alla canzone “Quando Teresa Verrà” e cinque anni più tardi con la sua “Una catastrofe bionda”. Da non dimenticare inoltre la sua partecipazione grazie all’orchestra di Nora Orlandi, che gli ha permesso di vivere in prima persona la kermesse del ’77. Il rapporto fra Ferradini e Sanremo tra l’altro è sempre stato ottimale, tanto che spesso il cantautore ha ricordato ai quotidiani nazionali come all’epoca qualsiasi impresario avesse un occhio di riguardo verso gli artisti in gara.

IL SUCCESSO DI TEOREMA

Marco Ferradini verrà sempre associato alla sua hit “Teorema” (clicca qui per il video), che ancora oggi viene cantata e suonata. Sono diversi i successi ottenuti in tante competizioni canore e al di fuori del circuito televisivo, come dimostra il live dello scorso agosto, quando l’artista si è unito ad Alice ed è riuscito a farsi ricordare dal pubblico presente. Un concerto impreziosito dalla sua grande presenza scenica, sia alla voce che allo strumento. Immancabile la sua chitarra, che ha spesso adottato per alcuni dei suoi brani, in contrasto con il periodo iniziale della sua carriera che lo ha visto invece spesso e volentieri da solo di fronte al microfono. E ora che lo vedremo nel talent di Amadeus possiamo solo chiederci chi potrebbe essere l’allievo che potrà cantare un duetto al suo fianco. Forse Davide De Marinis, fra i pochi concorrenti uomini che possono raggiungere la sua vocalità? Oppure una più frizzante Donatella Milani, giusto per un ulteriore azzardo da parte della produzione? E ancora da non escludere un abbinamento interessante, fra Barbara Cola e Ferradini, una coppia che potrebbe riservare non poche sorprese e che potrebbe permettere alla concorrente di riprendere quota dopo le critiche ricevute nella scorsa puntata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA