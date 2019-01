Massimo Boldi punta Chiara Ferragni/ Dopo la foto “hot”: “Farà un cinepanettone con me?”

Non è la prima volta che Massimo Boldi commenta con fervore la foto di una “vip” sui social e se qualche settimana fa era toccato a Belen Rodriguez al grido di “Sei come il vino…”, questa volta è toccato a Chiara Ferragni. A sconvolgere l’attore è l’ultima foto che la bella Chiara Ferragni ha pubblicato sui social in cui si mostrava stretta in un abito con le stringhe sui fianchi. A quanto pare la foto non è sfuggita all’attore che ha subito voluto mettere in evidenza la foto postandola sul suo profilo e scrivendo: “Chissà se @chiaraferragniavrebbe tempo e voglia di fare il film di Natale con @massimoboldi ?”. Sarà davvero un’offerta di lavoro quella che Boldi vuole fare all’influencer oppure no? Siamo sicuri che la bella biondina apprezzerà l’interesse dell’attore e c’è già chi sogna il prossimo cinepanettone con Belen da una parte e la Ferragni dall’altra.

LA RISPOSTA DI CHIARA FERRAGNI ARRIVERA’?

Solo un sogno o qualcosa di realizzabile? Al momento Massimo Boldi è lanciatissimo e dopo il tradimento subito dalla sua ormai ex compagna, sembra davvero pronto ad interessarsi a lavoro e alle avventure. Come se questo non bastasse, sui social è sempre molto attivo e in molti lo seguono divertiti per via di questi suoi exploit. Adesso si attende con ansia la replica della stessa Chiara Ferragni che di solito non si lascia sfuggire queste cose rispondendo a tono. A chi toccherà dire la propria? Sarà l’influencer la prima ad accettare o declinare l’invito o sarà Fedez a prendere la palla al balzo e rispondere all’attore che ha mostrato la sua fidanzata sul suo profilo? Ecco il messaggio:





