Michela Magalli/ Dalla malattia al rapporto con il padre Giancarlo: “Preghiere grazie!”

Michela Magalli non ha certo bisogno di presentazioni. La bella morettina è molto attiva sui social, si definisce influencer e da sempre è legata al mondo dello spettacolo proprio per via di suo padre Giancarlo. Sua madre è Valeria Donati e ha una sorellastra Manuela, nata invece dal matrimonio del conduttore con Carla Crocivera. Classe 1994, la bella Michela ha sofferto un po’ dell’assenza di suo padre nei suoi primi anni di vita quando lui era un indaffarato conduttore televisivo sempre in trasferta per i famosi giochi senza frontiere, ma dagli 11 anni in poi i due hanno avuto modo di conoscersi e instaurare un rapporto bellissimo che oggi è molto solido. Lui stesso lo ha rivelato spesso nelle sue interviste e lei lo ha confermato parlando di un rapporto complice e solido. Spesso i due appaiono sui social insieme ma ultimamente è stato lo stesso conduttore, dopo la sua rinomata protezione per entrambe le figlie, a mostrarsi con lei in un servizio fotografico.

IL RICOVERO IN OSPEDALE

Ma Michela Magalli ultimamente è finita sotto i riflettori per via di un ricovero in ospedale che lei stessa ha mostrato sui social impensierendo i suoi fan. In particolare, la giovane ha parlato di una non precisata diagnosi, di un’infezione o simili, che poi non ha però raccontato sui social. Michela si è limitata a mostrare la foto di quando era in ospedale al grido di “Preghiere grazie!”. Lei stessa non ha poi meglio precisato la cosa lasciando intendere, però, che non si tratta di niente di grave ma i messaggi di sostegno non sono mancati. In molti hanno sperato che fosse il padre a parlare dell’accaduto ma così non è stato. Toccherà a lei chiarirlo magari in tv come ospite speciale di uno dei talk al quale il padre prenderà parte prossimamente?

© RIPRODUZIONE RISERVATA