Nicole Kidman: “il matrimonio con Tom Cruise mi ha salvata dalle molestie”/ “Costretta a crescere quando…”

E’ una Nicole Kidman inedita quella che si racconta ai microfoni del New York Magazine e che, a distanza di anni, torna a parlare del matrimonio con Tom Cruise, sposato quando lei aveva appena 23 anni. L’occasione per farlo arriva affrontando uno dei temi più caldi del periodo ovvero le molestie che le donne subiscono a Hollywood. Dopo la denuncia presentata da alcune attrici contro il produttore cinematografico Weinstein, è nato il movimento #MeToo. Nicole Kidman, convinta femminista, combatte da sempre per i diritti delle donne e, al magazine statunitense, rivela di essersi salvata dalle molestie che le attrici ricevono a Hollywood grazie al matrimonio con Tom Cruise. «Sono stata sempre molto riluttante a parlarne ma devo dire che il matrimonio con Tom, con cui mi sono sposata molto giovane, per me ha significato anche protezione», ha raccontato la Kidman. «Con lui mi sposai per amore ed essere la moglie di un uomo estremamente potente impedì che io venissi molestata sessualmente».

NICOLE KIDMAN: “DOPO IL DIVORZIO DA TOM CRUISE E’ CAMBIATO TUTTO”

Dopo il divorzio da Tom Cruise, però, anche Nicole Kidman ha dovuto fare i conti con la parte nera di Hollywood. Al magazine statunitense, infatti, l’attrice australiana ha confessato di aver vissuto anche lei i suoi «momenti #MeToo, morti, perdite e dolore» che l’hanno «costretta a crescere». Il tempo ha insegnato a Nicole Kidman a tirare fuori le unghie e a difendersi. Oggi, è una delle attrici più apprezzate a Hollywood e, per lei, è anche arrivato il grande amore con Keith Urban, cantante country suo connazionale, suo marito dal 2006, dal quale ha avuto due figlie Sunday Rose e Faith Margareth. Ai tempi del matrimonio con Tom Cruise, invece, insieme all’attore, Nicole Kidman ha adottato due figli, Isabella Jane e Connor Anthony.

© RIPRODUZIONE RISERVATA