Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono in crisi/ “Periodo no, dateci tempo”: l’annuncio dell’ex tronista

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono in crisi. Dopo settimane di rumors, a conferma arriva dai diretti interessati che, di fronte alle domande insistenti dei fans, hanno deciso di raccontare la verità. A parlare è stata l’ex tronista di Uomini e Donne che, nel corso di una diretta su Instagram, parlando anche per Giordano, ha ammesso che il periodo per la storia d’amore non è dei migliori. “L’ho sentito al telefono poco fa. Faccio questa diretta io, ma è come se parlasse anche lui che ora è al lavoro”, ha esordito Nilufar che ha poi aggiunto – “Ho letto un po’ di cose che mi hanno provocato dispiacere. Però comprendo perché molti di voi hanno scritto che noi non vi stiamo rispettando e vi stiamo snobbando”. Nilufar, poi, prima di spiegare esattamente cosa sta accadendo tra lei e Giordano, rivolgendosi ai fans, spiega di aver profondamente rispetto nei loro confronti per il sostegno che hanno sempre ricevuto: “Io, anzi ‘noi’ vi rispettiamo al cento per cento. Io vi sarò sempre infinitamente grata per quello che avete fatto per me. Anche ‘Noi’ come coppia non vi saremo mai abbastanza grati per quello che avete fatto. Meritate rispetto”, spiega.

NILUFAR ADDATI: “IO E GIORDANO STIAMO ATTRAVERSANDO UN PERIODO NO”

Nilufar Addati, così, spiega che, al momento, tra lei e Giordano Mazzocchi la situazione è in stand by. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, stanno affrontando un periodo particolarmente delicato. “Io e Giò stiamo affrontando un momento no. Non è una situazione definita in questo momento”, ha aggiunto la napoletana che ha poi spiegato di non aver parlato prima perchè la situazione non è ancora definita. La Addati, poi, rispondendo alle varie domande dei fans spiega che non c’è stato nessun torto da parte di entramdi. I due, pur non essendosi ancora lasciati, stanno vivendo un periodo particolare. “Stiamo vivendo un momento no come qualsiasi coppia. Ci siamo fidanzati davanti a voi e quindi a voi va il nostro rispetto. Era ovvio, l’avete capito praticamente tutti che il momento è strano”, ha concluso la Addati che ha poi chiesto rispetto ai fan per la situazione aggiungendo che, quando arriverà il momento, sapranno tutto.

