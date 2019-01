Ora o mai più 2019/ Anticipazioni, duetti e diretta seconda puntata: otto guest star, chi sono

Oggi nuovo appuntamento con “Ora o mai più 2019”, lo show musicale condotto da Amadeus in prima serata su Raiuno. Otto cantanti sono pronti a cogliere l’occasione per tornare alla ribalta e rilanciare la propria carriera. La grande novità della seconda puntata, in programma oggi alle 21.25, è l’arrivo di otto guest star che avranno un peso sul punteggio finale dei concorrenti, perché dovranno duettare con loro. Si tratta di Michele Zarrillo, Rita Pavone, Don Backy, Amedeo Minghi, Scialpi, Fiordaliso, I Camaleonti e Marco Ferradini. Quel che è certo, dunque, è che da stasera il gioco si farà davvero duro. Ogni concorrente dovrà duettare con uno di questi big della musica italiana per dimostrare di meritare una chance e scalare nel frattempo la classifica provvisoria del programma “Ora o mai più”. A giudicarli i maestri in studio e il pubblico da casa che, attraverso il televoto, potrà esprimere la propria preferenza e sostenere il suo artista in gara preferito nella sua scalata verso un ritrovato successo.

“MAESTRI” E “ALLIEVI” DI “ORA O MAI PIÙ”

Ornella Vanoni è la guida di Paolo Vallesi, che si è aggiudicato la vittoria nella prima puntata. Orietta Berti invece sostiene Barbara Cola nel suo restyling artistico. E poi c’è Fausto Leali, a cui è affidata la rinascita musicale di Davide De Marinis. A Toto Cutugno il compito di rilasciare Annalisa Minetti. Jessica Morlacchi è affiancata da Red Canzian, mentre Marcella Bella consiglia Silvia Salemi. Michele Pecora invece può contare su ben due “maestri”, I Ricchi e Poveri, invece Donatella Milani, che l’anno scorso aveva dovuto rinunciare al programma a causa di un grave problema familiare, può contare sul supporto di Donatella Rettore. Entrambe con un carattere molto esuberante, hanno già avuto modo di lanciarsi qualche frecciatina. Chissà allora cosa accadrà stasera… Aspettiamoci qualche sorpresa anche da questo punto di vista, anche perché il programma va avanti e la sfida si fa sempre più agguerrita per i concorrenti. La posta in palio del resto è molto importante e infatti “Ora o mai più 2019” rappresenta una grande occasione per loro.

“ORA O MAI PIÙ 2019”, PARLA AMADEUS

Abituato alle sfide è Amadeus, che ha perso la settimana scorsa quella con “C’è posta per te” di Maria De Filippi. Eppure con “Ora o mai più 2019” ha strappato 2,5 punti di share alla rivale, e non è poco. Ora o mai più comunque per il conduttore sono due parole che non esistono: «Sul lavoro, come nella vita, non si può mai dire quello che può succedere», ha spiegato a Il Messaggero. Di sicuro Amadeus fa quello che ha sempre sognato di fare. Tutto è cominciato con Vittorio Salvetti, il patron di Festivalbar, che gli presentò Cecchetto. «All’epoca avevo esperienza solo di sagre e feste paesane, niente di più. Claudio mi disse che cercava gente di Milano per Radio Deejay». Lui gli disse che abitava a Milano, quindi fu chiamato per lavorare, ma in realtà viveva a Verona, quindi fece il pendolare per tre mesi, fino a quando non ebbe un monolocale. Ai concorrenti di “Ora o mai più” non ha detto nulla: «Ho cercato di capire perché era andata a finire così». E le risposte sono state sempre le stesse: «Scelte sbagliate».



