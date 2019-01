ORIETTA BERTI/ È guerra con Donatella Rettore, Canzian: “sono follemente innamorato di lei” (Ora o mai più)

Quando Orietta Berti ha aperto la porta della sala prove di Ora o mai più 2019, di certo non poteva immaginare che ad attenderla ci fosse Barbara Cola. L’ex corista di Gianni Morandi è infatti una vecchia conoscenza della coach, anche se di anni, dall’ultima volta che si sono incontrate, a quanto pare ne sono passati parecchi. “Sono rimasta un po’ sorpresa, lì per lì non avevo riconosciuto Barbara, era uno scricciolino, una bambina”, ha affermato la Berti nel corso dell’intervista che precede l’esibizione in duetto. La maestra ha ammesso poi di essere entusiasta di poter lavorare al fianco di un’allieva con “una voce bella possente”, ma allo stesso tempo ha annunciato di voler apportare al suo stile qualche piccolo cambiamento, soprattutto per quanto riguarda le esibizioni sulle note delle canzoni che fanno parte del suo repertorio. In questi casi, ha annunciato la coach, la Cola dovrà fare il possibile per “far sorridere la voce”, a suo dire eccessivamente influenzata da anni e anni di teatro in ruoli drammatici. Ci riuscirà?

BARBARA COLA: “LA SUA SCHIETTEZZA È STRAORDINARIA”

Orietta Berti è stata molto sincera con Barbara Cola: nel percorso di Ora o mai più 2 dovranno amalgamarsi per assorbire ognuna ciò che di bello caratterizza l’altra. “Qui dobbiamo cantare insieme – si è affrettata infatti a chiarire la coach nel primo colloquio con la sua allieva – tu prenderai un po’ della mia personalità e io un po’ della tua, perché dobbiamo emozionare il pubblico”. Per dare il via a questa simbiosi, La Berti ha proposto un brano cantato al Festival di Sanremo con Massimo Ranieri, “Quando l’amore diventa poesia”, una canzone che ha messo in evidenza tutte le potenzialità della sua nuova allieva e le ha permesso di conquistare la quarta posizione in classifica. Ma cosa pensa Barbara cola della sua coach? “Non mi sarei aspettata la signora Orietta Berti – ha rivelato la concorrente in un’intervista pre-puntata – spero che ci potremmo dare del tu da subito perché la gentilezza, la verità, la schiettezza di Orietta per me è straordinaria”

ORIETTA BERTI E LA POLEMICA CON DONATELLA RETTORE

L’esibizione di Orietta Berti e di Barbara cola a Ora o mai più 2 ha scatenato le critiche di Donatella Rettore. La nuova giurata non ha infatti risparmiato il suo più che pungente giudizio alla canzone prescelta per il duetto, considerata come “quello che io odio della musica italiana”. Una dichiarazione, secondo Ornella Vanoni, che è frutto di una chiara e ben precisa di una presa di posizione: “Vuol dire che odi Orietta Berti, che è questa, con questo tipo di canzone, estremamente popolare, è lei”; ma a supporto della coach sono arrivati anche i pareri di altri protagonisti del parterre. Secondo Fausto Leali, in particolare, la Berti ha fatto una “scelta straordinaria”, mentre Red Canzioan non ha potuto fare a meno di esternare tutta la stima che nutre nei confronti della sua collega: “Che io sia follemente innamorato di Orietta lo sanno tutti già dall’altra edizione”. Di seguito è possibile visualizzare l’esibizione.



