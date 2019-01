Ornella Vanoni/ Non si addormenta e sgrida Donatella Rettore… (Ora o mai più 2019)

Ornella Vanoni si è ritrovata a dover gestire un ambiente difficile a Ora o mai più, dove si è messa in luce in diversi modi. L’abbiamo vista infatti in difficoltà nella prima fase della puntata della settimana scorsa, confusa di fronte al voto da dare ai concorrenti e in pieno accordo con Toto Cutugno, che ha contestato il regolamento. La Vanoni si è fatta riconoscere anche per un piccolo scambio di battute con Amadeus, a cui ha rivelato di sperare di non addormentarsi e di riuscire a seguire tutti i duetti ad occhi aperti. In realtà è lo schermo per la votazione ad averle creato qualche problema, visto che ad un certo punto non è riuscita ad esprimere la propria preferenza per via di un difetto del touch screen. Per fortuna può contare su Cutugno come spalla, sia per le critiche che per altri aspetti. Pronta a ricevere persino le critiche, che in modo inaspettato sono giuste da Donatella Rettore. Anche se la giudice ha preferito bacchettare Paolo Vallesi, la stessa Vanoni non è riuscita a nascondere la sua sorpresa nell’ascoltare il giudizio della collega. Inutili tuttavia i suoi tentativi di far capire alla Rettore come il fuori tempo attribuito a Vallesi fosse dovuto in realtà ad un arrangiamento particolare da parte dell’orchestra.

Ornella Vanoni difende Paolo Vallesi e la Orietta Berti dalla accuse della Rettore

Ornella Vanoni ha dovuto prendere posizione durante la prima puntata di Ora o mai più 2019, soprattutto di fronte alle critiche di Donatella Rettore. E non solo perché la giudice ha cercato di mettere in cattiva luce il suo allievo Paolo Vallesi, ma anche per l’attacco diretto a Orietta Berti. La Vanoni infatti ha preferito non tacere, prendendo le difese dell’Usignolo e richiamando all’ordine la Rettore, ricordandole come il pubblico adori le canzoni della Berti e che non possa di certo snaturarla. Una piccola parentesi che si è unita a qualche errore da parte della Vanoni, che ha sbagliato spesso e volentieri il voto da assegnare ad ogni concorrente. A confonderla sarebbe stata la doppia performance di ogni cantante, di cui ha dovuto giudicare alla fine solo i duetti. Per questo spesso ha criticato il regolamento, anche se in modo più soft rispetto a Toto Cutugno. Per poi svelare, poco prima del suo duetto con Vallesi, che avrebbe dato un dieci pieno al suo allievo per l’esibizione con il suo cavallo di battaglia. Questi dettagli potrebbero comunque annunciare il peggio in attesa della puntata di stasera. La Vanoni infatti potrebbe assegnare dei voti meno generosi in questa seconda fase, facendo retromarcia sulla gentilezza dimostrata in precedenza durante i verdetti.

