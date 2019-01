Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 26 gennaio 2019: Acquario in bilico, tutti gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 26 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 26 gennaio 2019, è stato trasmesso sull’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto ancora una volta il suo abituale spazio dal titolo Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Acquario non si innamora con facilità, lo fa a livello mentale però rimanere sempre attento alle parole e all’aspetto pratico della vita. Si rimane sempre in bilico tra aspetti pratici della vita, trasgressione e morigeratezza. Quelli che si stanno per innamorare possono scegliere di fare alcune trasgressioni. I prossimi mesi sono faticosi e scarsissimi guadagni. I Pesci hanno un week-end in cui devono recuperare tempo perduto, serve scegliere persone forti al proprio fianco. Manca però l’aspetto del sogno che può indurre a creare una crescita sotto diversi punti di vista e può regalare una svolta davvero interessante anche per il futuro.

ARIETE QUANTI CONTRASTI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Torna l’oroscopo di Paolo Fox e così andiamo a vedere da vicino i segni che si possono considerare né carne né pesce. L’Ariete vive un momento di continui contrasti, non che questo debba essere per forza una cosa negativa, ma sicuramente si vive di stress e non si riesce a reagire. Forse è il caso di prendersi un po’ di tempo per riuscire a trovare la forza di stare tranquilli. Anche il Toro è in ricerca, sta provando a trovare un po’ di chiarezza cosa che manca e che non riesce a raggiungere. Forse è il caso di prendere delle decisioni soprattutto dal punto di vista dell’amore dove alcune cose non stanno proprio piacendo. Alcuni potrebbero decidere di temporeggiare alla ricerca di una soluzione che non è così facile da raggiungere. I Gemelli sono in attesa, questa fine di febbraio non è promettente e forse è il caso di aspettare febbraio per crescere sotto diversi punti di vista. Nel prossimo mese si potrà anche vivere una situazione importante sotto il punto di vista dell’amore.

LEONE RISORSE DA SFRUTTARE, TOP E FLOP

Ora è il momento di analizzare i segni zodiacali che si possono considerare top e flop per la giornata di oggi all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Leone ha molte risorse da sfruttare, può sicuramente creare grande aspettativa ma si deve agire con attenzione e diligenza nella gestione delle emozioni. La Bilancia invece è in difficoltà, non riesce a gestire le emozioni ed è stanca. Attenzione dunque a diverse situazioni dove alcuni si potrebbero trovare a dover superare un momento complicato con le proprie forze. La Vergine è piena di certezze e sta riuscendo a raggiungere tutti i suoi obiettivi, proprio ora non si può perdere in un bicchiere d’acqua come fin troppe volte è capitato in passato. Ora è il momento di imparare dai propri errori per cercare di essere positivi nella gestione di sé stessi. Sarà importante capire se alcuni potranno allungare una mano per dare un aiuto, in grado di permettere un ulteriore salto di qualità.



