Rafael in sfida/ Video, non è stato graziato da giudici e… (Amici 2019)

Rafael non è stato graziato ad Amici 2019 e così come accadrà per tutti i suoi compagni, dovrà sottoporsi alla sfida prevista per l’intera scuola. Il ballerino infatti è rimasto travolto dal vortice di cambiamenti e colpi di scena che si stanno verificando nella scuola, in qualche modo collegati alle proteste contro l’eliminazione di Marco Alimenti. Nonostante la sconfitta della squadra di Atene, Sparta viene chiamata in causa dalla rivale per uno scontro ad armi pari. Prima di assistere a questo evento shock, Rafael dovrà affrontare la sfida precedente che riguarda solo alcuni allievi. Secondo le anticipazioni diffuse in queste ore, nella puntata di oggi vedremo il ballerino vincere in sfida e riuscire a rimanere all’interno della scuola. Purtroppo la decisione di Rudy Zerbi in merito alla seconda sconfitta di Atene, costringerà l’intera scuola e quindi anche Rafael a sottoporsi ad un nuovo verdetto.

Rafael in sfida, Amici 2019: aria di cambiamento

C’è aria di cambiamenti per Rafael nella scuola di Amici 2019 e non solo perché potrà dimostrare la propria evoluzione all’interno della scuola di Maria De Filippi, vista la sfida che lo attende nella giornata di oggi. Il ballerino della squadra di Atene ha infatti preso le parti dei suoi compagni, in forte protesta contro Timor Steffens per le sue decisioni su Marco Alimenti. E visto che il professore ha deciso di non cedere in alcun punto, i ragazzi hanno vissuto ultimamente un testa a testa spietato. Rafael però ha deciso di emulare altri suoi compagni, che iniziano a cedere ed abbandonano il campo di battaglia. Tish, sua confidente del momento, non potrà che dichiararsi d’accordo con la sua scelta: poco prima, la ragazza ha avuto da ridire con Giordana, delusa dalla sua presa di posizione.

Giorni di duro studio

In questi giorni di duro studio, Rafael continua ad allenarsi nella danza classica. Il ballerino di Amici 2019 ha affrontato in particolare una lezione con l’assistente, che lo ha aiutato ad affinare alcuni punti della sua tecnica. Soprattutto per riuscire ad andare più in alto del previsto. Purtroppo le cose non sono andate sempre come il previsto, dato che la forza richiesta in quel momento richiede anche una forte resistenza, per poter rimanere in posa per tutta la durata necessaria. Finalmente dopo qualche ritocchino, Rafael è riuscito a completare l’esercizio senza alcun errore. L’unico punto ancora da migliorare è la posizione successiva alla piroetta. Clicca qui per vedere il video con la lezione di Rafael.



