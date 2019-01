Red Canzian/ Video: “Le prese di posizione sterili sono imbarazzanti per chi le esterna” (Ora o mai più 2019)

È Red Canzian ad affiancare Jessica Morlacchi, ex componente dei Gazosa, nella sua nuova avventura a Ora io mai più 2. L’artista, che si è esibito insieme a lei sulle note del suo brano “Chi fermerà la musica”, le ha permesso di totalizzare un punteggio di ben 54 punti, anche se la classifica conclusiva ha visto l’ex bambina prodigio volare in penultima posizione. Fra i pareri più critici quello di Donatella Rettore, che ha definito “stridula” la voce della concorrente e ha dichiarato di non aver avvertito a sufficienza quella del suo coach. Canzian, per tutta risposta, ha consigliato alla sua collega e agli altri protagonisti del parterre di indossare le cuffie, grazie alle quali è possibile captare sfumature sonore difficilmente udibili in uno studio con quelle caratteristiche. Ma ciò non l’ha salvato dal giudizio implacabile di Miss Rettore, che, rimanendo ferma sul proprio punto di vista, ha riservato alla Morlacchi un 6.

RED CANZIAN, “PRESE DI POSIZIONE STERILI? IMBARAZZANTI PER CHI LE ESTERNA”

A dispetto dei battibecchi nel parterre, il giudizio di Red Canzian in merito alla prima puntata di Ora o mai più 2 è completamente positivo. Il cantante ha infatti affidato ai suoi profili social il suo bilancio, dove spicca, nonostante tutto, la voglia di proseguire lungo il suo percorso al fianco di Jessica Morlacchi: “Al “banco dei giudici” c’è chi ha capito lo spirito e chi deve ancora entrarci… sono convinto che il nostro compito è quello di aiutare i “nostri ragazzi” e i giudizi che diamo devono essere sempre costruttivi”, si legge sull’account ufficiale del cantante. Canziani si è scagliato in particolare contro le “sterili prese di posizione”, poiché considerate del tutto “inutili nella crescita degli allievi”; secondo il cantante, inoltre, questi interventi sono “a volte, imbarazzanti, per chi li esterna…”, anche se si dice certo che tutto si sistemerà con il prosieguo della gara: “Era la prima puntata e sono sicuro che sabato prossimo tutto sarà vestito di più garbo e gentile coscienza! – ha confermato l’ex dei Pooh – Dalla “mia bassista” io sono molto contento e… sentirete la prossima settimana!!!

MARCO ARMANI PRENDE LE SUE DIFESE: “SEI IL SIMBOLO DELL’ELEGANZA INTELLETTUALE”

A difesa di Red Canzian e della sua scelta di far cantare a Jessica Morlacchi un brano così celebre ma tratti così proibitivo è sceso in campo Marco Armani, ex concorrente di Ora o mai più che nella prima edizione fu guidato proprio dall’ex cantante dei Pooh. “Caro Red sei stato come sempre il simbolo dell’eleganza intellettuale, oltre ad essere un autentico artista! – si legge sulla fan page ufficiale del coach – Sono sicuro che Jessica (Grande talento) riuscirà con te a far venir fuori il meglio di sé… come tu hai fatto con me… un abbraccio amico mio!”. La risposta del maestro non è tardata ad arrivare: “Grazie Marco caro… – si legge su Facebook – ho scelto per partire un brano sicuramente molto corale, ma mi interessava trasmettere il fatto che Jessica, come te, è una musicista… dalla prossima si canta e si interpreta!!!”. Riuscirà il coach a tirare fuori il meglio dalla sua allieva? Di seguito il filmato della prima esibizione.





