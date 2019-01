Roberto umilia Angela a C’è Posta per te/ Video, “Mi ha tradito”: scenate di gelosia, il pubblico è furioso

Angela è una delle protagoniste della nuova puntata di C’è Posta per te e chiede l’aiuto a Maria De Filippi per chiedere scusa al fidanzato Roberto ma anche per fargli capire che ciò che crede non è vero. La conduttrice racconta cosa le ha raccontato la ragazza: “10 giorni fa ha dovuto lasciare la casa in cui conviveva con Roberto perché lui è convinto che lo abbia tradito con il cognato della sorella.” Lei nega ci sia stato un qualsiasi tipo rapporto, anche un semplice bacio ma è vero che si sono scambiati messaggi. Lei parla di un periodo in cui lui è stato assente e in cui l’ha trattata male. Ha scoperto di questi messaggi, scoprendo per caso che lei avesse un altro cellulare che serviva proprio per sentire l’altra persona. Da qui la rottura immediata tra i due e la richiesta di Angela a C’è Posta per te, con invito non solo a Roberto ma anche agli altri 6 fratelli.

LE PAROLE DI ROBERTO ACCENDONO LA POLEMICA

Roberto accetta, è in studio, e si commuove rivedendola. Angela esordisce a C’è Posta per te, spiegando le sue motivazioni: “Sono qui stasera per dirti che ti amo, che mi manchi tantissimo. Soprattutto sono qui per dirti che non ti ho tradito. – e ammette – Ho sbagliato ad appoggiarmi ad un’altra persona, ma l’ho fatto solo perché è stato un momento buio della mia vita, non ti ho sentito vicino a me. In tutti questi anni che abbiamo passato insieme, ci sono state tante cose che mi hanno ferito di te. Come le tue risposte sul matrimonio ‘Tu dammi un figlio che io ti sposo’, ma tu sai che non posso avere bambini. Questa cosa mi ha fatto male.” Lui però è irremovibile, si dice deluso, arrabbiato “Ho perso la fiducia. Non sei più quella di prima” ammette. Roberto non le crede. Anzi, inizia a stuzzicarla: “Trascurava anche l’appartamento. Io non ti accarezzavo? Ti facevi accarezzare da lui? – e ancora – Non ti sposavo perché non ero pronto. Mi hai tradito per questo?”

WEB CONTRO ROBERTO: “UNO COSI’ MEGLIO PERDERLO”

Parole che scatenano l’ira del pubblico di C’è posta per te. “Ma ancora lei piange per lui? Uno che le ha detto, sapendo che non può avere figli, ‘Dammi un figlio e ti sposo’? Ma è uno schifo” scrive una telespettatrice. E sono molte le donne sentitesi offese per le sue parole. Sul web si è accesa una forte polemica mentre lui, in studio, chiude la busta e va via.





