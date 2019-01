SCIALPI/ Video, Rocking Rolling e gli altri successi anche in tv (Ora o mai più 2019)

SCIALPI, I SUCCESSI PRIMA E DOPO SANREMO

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Ora o mai più 2019, il programma condotto da Amadeus, che avrà tra i suoi ospiti Scialpi. Nato a Parma nel 1962, la carriera di Giovanni Scialpi, ora noto anche come Shalpy, esplode in giovane età, più o meno negli anni Ottanta quando il ragazzo aveva solo 20 anni. Sin dagli albori, Scialpi è un cantante che non si scomoda di toccare temi scottanti da inserire nelle sue canzoni. Ne è un esempio “Il Pettirosso”, dove il cantante si esprime direttamente a favore della questione che comporta il matrimonio degli omosessuali. Nel corso del tempo, Scialpi ha anche partecipato più volte al Festival di Sanremo. La sua prima partecipazione è datata 1986, mentre poi c’è stata un’altra edizione alla quale ha preso parte, quella dell’anno successivo, prima dell’ultima del 1992. Prima ancora si era fatto conoscere con Rocking Rolling (clicca qui per il video). Insomma, Scialpi ha raggiunto traguardi importanti nella sua carriera discografica.

L’ESPERIENZA IN TV

L’esperienza del cantante unita alla sua voce particolare, fanno di lui un vero artista, che sul palco può donare ottime interpretazioni. Certamente, quindi, chi duetterà con lui stasera tra i concorrenti potrà contare su uno ottimo partner. Inoltre, Scialpi è abituato a questo genere di programmi, tant’e vero che in passato il cantante ha partecipato anche al reality show organizzato dalla Rai denominato Music Farm. Scialpi quindi non solo ha le caratteristiche artistiche adatte al programma, ma può avere qualche marcia in più per via della sua esperienza televisiva e potrebbe anche dare degli utili consigli ai concorrenti. Vedremo se aiuterà chi duetterà con lui a conquistare i giudici del talent e a strappare voti positivi per cercare di vincere questa puntata. Per scoprire quale sarà la canzone che Scialpi canterà, e con chi, non resta che aspettare l’inizio del programma in onda in prima serata su Rai 1.

