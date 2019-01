Silvia Corrias operata al cuore/ L’ex moglie di Lucas Peracchi: “Barbara D’Urso? Salutamela…”

Silvia Corrias, ex moglie dell’ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi, attuale fidanzato di Mercedesz Henger, svela di aver subito un’operazione al cuore dopo un malore che l’ha colpita poco prima di Natale. Rispondendo alle domande dei followers su Instagram, la Corrias ha spiegato nei dettagli cosa le è successo senza risparmiare, in seguito, una frecciatina a Barbara D’Urso con cui, lo scorso settembre, ha avuto uno scontro a Pomeriggio 5. “Poco prima di Natale ho avuto un malore. Da lì ho scoperto di avere un’artmia atrioventricolare così ho fatto un piccolo intervento che si spera abbia risolto il problema” – spiega la Corrias che poi ringrazia i medici che l’hanno curata esortando tutti a sottoporsi a controlli periodici a qualsiasi età – “i medici del reparto cardiologico dell’ospedale Brotzu sono stati fantastici. Fate sempre i controlli, qualsiasi età abbiate”, scrive l’ex signora Peracchi.

SIVIA CORRIAS: LA FRECCIATINA A BARBARA D’URSO

Silvia Corrias, superato il problema, ha ripreso in mano la propria vita. L’ex moglie di Silvia Corrias ha spiegato di non avere rimpianti e di aver fatto tesoro di tutte le esperienza fatte nella sua vita, sia positive che negative. “Non mi rimprovero niente, ho fatto tutto con il cuore. Magari alcune volte avrei dovuto essere meno impulsiva. Questi ultimi anni della mia vita in cui ho avuto mille esperienze, sia positice che negative, mi sono servite per maturare e modificare alcuni aspetti del mio carattere che non mi facevano vivere bene e per capire quali sono i veri valori della vita”, scrive ancora su Instagram Stories. Infine, la Corrias, a chi le chiede un commento su Barbara D’Urso, risponde così: “salutamela col cuore”. L’ex moglie e la conduttrice di Pomeriggio 5 si sono scontrate per un post scritto dalla Corrias su Eva Henger facendo riferiferimento alla sua carriera da attrice del passato. Barbara D’Urso, non gradendo, aveva detto: “Che sia o no diretta ad Eva, è comunque una cosa orribile scrivere questo di una donna e una mamma”. La Corrias aveva prontamente replicato: “Io ho già detto che non è rivolto a lei. Comunque io non devo chiedere scusa a nessuno. Io non sto qua per prendere lezioni morali da nessuno, accetto consigli solo dalla mia famiglia”.

