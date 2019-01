Stefano Sala e Benedetta Mazza/ È nato l’amore? Lei sui social: “è sempre bello averti intorno”

Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno cercando in tutti i modi di mantenere un basso profilo, ma i fans continuano ad essere incuriositi dal loro rapporto. Sono davvero tante, infatti, le persone che, dopo averli seguiti durante il lungo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, continuano a farlo sperando di vederli presto in coppia. Stefano e Benedetta, però, per il momento non si sbilanciano anche se trascorrono diverso tempo insieme come hanno confermato entrambi. I due, però, negli ultimi giorni hanno cominciato a sbilanciarsi sui social. Se Stefano ha pubblicato un video in cui canta con la figlia Sofia la canzone che, secondo i fans, è la colonna sonora del suo rapporto con Benedetta ovvero “Da sola in the night” di cui i due hanno anche inciso una cover, quella più decisa appare Benedetta. La Mazza, in una delle ultime storie ha pubblicato l’ultima canzone di Coez scrivendo “È sempre bello averti intorno”.

STEFANO SALA E BENEDETTA MAZZA: “SIAMO MOLTO UNITI”

Se Benedetta Mazza pubblica sempre più spesso canzoni romantiche, Stefano Sala si limita a lasciare like ai post dedicati a lui e a Benedetta. In un’intervista rilasciata al settimanale Visto, inoltre, il bel Sala ha confermato di essere molto legato alla Mazza: “Con Benedetta eravamo amici anche prima di iniziare il Grande Fratello Vip. Facciamo parte dela stessa agenzia di spettacolo e già ci frequentavamo. Quando ho saputo della sua presenza al reality ne sono rimsto felice. Avere una persona che conosci e che ti sostiene psicologicamente in quelle situazioni è molto importante. Diciamo che con lei ho solo approfondito il rapporto. Oggi siamo molto uniti e ci vogliamo un gran bene“, ha spiegato Stefano. I due, dunque, continuano a frequentarsi e ad essere molto legati. Nessuno dei due, però, parla d’amore anche se Stefano parla di “ste by step”, come ha detto a Pomeriggio 5.

