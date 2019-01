Tish/ Dal perdono ad Alberto Urso ai ripensamenti sulla protesta per Marco Alimenti? (Amici 2019)

Tish è una delle protagoniste di Amici 2019 e non solo per via della sua voce e del suo timbro, ormai riconoscibilissimo alle orecchi dei fan del programma, ma anche per la sua vita amorosa. A detta di molti la bella rossa con i disegni sul volto, è riuscita a mettersi al centro di alcuni interessi amorosi a cominciare da quello di Alberto Urso. Il bel tenore è entrato nella scuola ottenendo il banco e anche il cuore, sembra, di Tish. I due hanno duettato insieme e hanno conquistato il pubblico ma non solo per via di quello che hanno portato il palco ma anche per i loro sguardi. Qualcosa poi si era rovinato e proprio nelle ultime due settimane, dopo Natale, i due erano tornati a lavorare insieme ma non con l’affetto e il feeling di prima tant’è che lo stesso Pino Perris se n’è accorto e glielo ha fatto notare, e adesso? Oggi pomeriggio ad Amici 2019, i due torneranno insieme con un nuovo brano, Perfect Symphony, e già il loro ritorno in studio sembra essere un po’ più sollevato dei giorni scorsi.

LA FOTO CON ALBERTO URSO?

In particolare, proprio in settimana, Tish e Alberto Urso sono stati beccati insieme per la gioia dei fan di Amici 2019. I due per settimane hanno condiviso sui social le loro divertenti colazioni per poi sparire nel nulla e darsi, ognuno, ad una vita social da single che aveva reso tristi i loro fan. Adesso tutto sembra cambiato e dopo il presunto avvicinamento di Tish ad Alvis, sembra che la bella rossa sia tornata sui social ma senza confermare il ritorno di fiamma. Intanto lui, postando una nuova foto sui social sembra aver messo in campo tutto il suo cuore, forse per riconquistare la bella Tish? Quest’ultima, invece, è stata beccata in una discoteca con Biondo e il gossip è impazzito. Forse è proprio il rapper il pomo della discordia tra la coppietta di Amici 2019? Lo scopriremo oggi pomeriggio quando li sentiremo cantare e scopriremo se il loro feeling sia tornato o meno.

TISH SI TIRA INDIETRO?

In settimana anche Tish ha dato fiato alla protesta a favore di Marco Alimenti e al diritto allo studio nella scuola di Amici 2019. I ragazzi si sono rifiutati di fare lezione con i professori che non li hanno appoggiati e hanno dato loro supporto, Rudy Zerbi compreso, e proprio Tish sembrava lanciatissima in questa missione, almeno fino agli ultimi pomeridiani della settimana. Lei e Miguel Chavez, in particolare, sono finiti al centro delle polemiche con i loro compagni proprio per via delle loro perplessità sulla continuazione di questa autogestione iniziata ormai domenica scorsa. In particolare, proprio la cantante, davanti ai suoi compagni, ha detto: “Ero d’accordo con la protesta ma ora questa cosa sta andando verso verso altro ed io non ci sto più dentro”. Tish si è detta pronta a fare lezione, questo la allontanerà dai suoi compagni?



