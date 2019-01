Toto Cutugno/ Video: rimprovera Annalisa Minetti: “quante volte ti ho detto di urlare meno?” (Ora o mai più)

Toto Cutugno è stato il protagonista più amato e twittato della prima puntata di Ora o mai più 2: coach di Annalisa Minetti, con la quale ha realizzato un emozionante duetto sulle note del brano “Gli amori”, il giudice non ha nascosto la sua insofferenza nel confronti di un regolamento reputato a tratti ingiusto. Dal suo punto di vista, infatti, il giudizio da dare alle performance in duetto dovrebbe essere esteso anche ai coach, che di fatto si esibiscono in coppia con i loro allievi; ma le sue proteste non si sono fermate soltanto a questo aspetto. Il celebre cantautore ha avuto da ridire anche sulla performance realizzata da barbara Cola, che per rispolverare il suo successo più importante (il brano “In amore”), ha duettato accompagnata dalla voce registrata dell’assente Gianni Morandi. Del resto, in una recente intervista concessa a Rolling Stones, il coach ha ammesso di non avere un carattere facile e proprio per questo, per molto tempo, si è tenuto alla larga dal piccolo schermo.

TOTO CUTUGNO E LE CRITICHE AD ANNALISA MINETTI

Tante lodi e qualche critica per la prima esibizione di Toto Cutugno in coppia con Annalisa Minetti. Il duetto, sulle note de “Gli amori”, ha totalizzato 61 punti, che sommati al punteggio conquistato dalla concorrente in precedenza le sono valsi una terza posizione. Le piccole critiche, però, sono state ben accolte dal celebre coach di Ora o mai più 2, secondo il quale la sua allieva, troppo spesso, si lascia trasportare dal suo entusiasmo. “Hanno perfettamente ragione”, ha affermato il cantautore dopo aver ascoltato i puntuali giudizi dei suoi colleghi. Poi, rivolgendosi alla sua allieva, l’ha bacchettata: “Quante volte Annalisa ti dico ‘canta meno forte, urla di meno?’ Dalla prossima canzone vi prometto – ha poi annunciato Cutugno – anzi sai cosa facciamo per la prossima canzone? Le mamme, così me la reciti”. Riuscirà il coach a tenere a bada gli eccessi vocali della sua allieva?

UNA SINERGIA UNICA

Poco prima di conoscere il nome del suo allievo, Toto Cutugno ha rivelato di aver desiderato, con tutte le sue forze, di poter affiancare Annalisa Minetti nel suo percorso a Ora o mai più 2. I due cantanti hanno infatti già avuto modo di collaborare, conquistando un certo successo e una sinergia che potrebbe avvantaggiarli nel corso delle prossime puntate. “Quando ho aperto quella porta ho visto Annalisa ho detto ‘non è possibile’, era quello che desideravo, mi divertirò tantissimo con lei – ha rivelato il coach in un’intervista pre-puntata – con lei ho avuto un rapporto professionale: avevo scritto una canzone, “Come te nessuno al mondo” allora mi hanno chiesto i discografici: ‘con chi la vuoi cantare?’ e io ho detto: ‘c’è una ragazza fantastica, Annalisa Minetti’, mi hanno detto: ‘ma non ci vede’, ho risposto, ‘non me ne frega un c****, lei è brava, se si può fare con lei la faccio molto volentieri”.





