Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni chiede con Irene? Il tronista attratto da Valentina (Trono Classico)

È prevista per oggi la nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Si tratta di un appuntamento davvero molto atteso, in primis per tutte le novità sulla scelta di Teresa Langella. Ormai va in onda da qualche giorno il promo dello speciale di Uomini e Donne in prima serata con le immagini di Teresa e dei suoi due corteggiatori. La scorsa settimana, la tronista ha annunciato di essere pronta alla villa e, quindi, alla scelta. Oggi potrebbero esserci novità su quanto accaduto in villa tra Teresa, Andrea e Antonio. Ciò che però tutti attendono, è un altro annuncio (quello vero stavolta): Lorenzo Riccardi è pronto a fare la sua scelta? Secondo quanto accaduto nelle ultime settimane, dovrebbe essere proprio lui il prossimo ad andare in villa e, quindi, a fare la sua scelta.

LUIGI CHIUDE CON IRENE E SI CONCENTRA SU VALENTINA?

Sono invece ben più complicate le cose per Luigi Mastroianni. Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, che vedremo in onda solo tra alcuni giorni, il tronista ha avuto un duro sfogo con tutte e tre le sue corteggiatrici – Sonia, Irene e Giorgia – tanto che tutte hanno abbandonato lo studio. Luigi non solo non ha seguito nessuna delle tre, ma si è detto invece molto interessato a Valentina, una delle nuove corteggiatrici. Cosa è quindi accaduto subito dopo? Luigi avrà deciso di seguire Sonia, Irene e Giorgia per chiarire definitivamente la situazione e chiudere con una, due e tutte e tre. Intanto, Luigi potrebbe aver deciso di concentrarsi in modo particolare sulla nuova arrivata Valentina, e chissà che non sia scattato già il bacio. Non ci resta che attendere le anticipazioni.

