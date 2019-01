Uomini e Donne / Rocco Fredella furioso con Gemma: “Ci tenevo. Per lei non ho dormito” (Trono Over)

Anche la storia tra Gemma Galgani e Rocco Fredella si è conclusa tra accuse reciproche e dissapori. Il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne ha deciso di rimanere in studio ma ammette di essere ancora molto arrabbiato con la Galgani. Proprio non riesce a perdonare le tante accuse fattegli nello studio di Canale 5 ed è per questo che, al Magazine di Uomini e Donne, decide di dire la sua. “Non prendiamoci in giro, i sentimenti non c’entrano niente con gli eventi. – esordisce così Rocco, che è un fiume in piena – La sintonia non ha nulla a che vedere con le serate. Quello che non capisco è perché non me l’abbia detto direttamente. – e continua – Ce l’ha sempre con me: una volta era la collina, una volta l’anello, una volta la nostra intimità, ora le serate. L’ho invitata al ristorante, mi è costata una cifra, ma per che cosa?”

ROCCO AMAREGGIATO PER GEMMA: “NON CAPISCO QUESTO ADDIO”

Nelle parole di Rocco Fredella sembra esserci anche un po’ di gelosia nei confronti di Gemma Galgani. Il cavaliere di Uomini e Donne sottolinea come la dama abbia subito dimostrato un certo interesse per Michele, altro protagonista del trono Over. “Non mi ha mai guardato con quegli occhi. – ammette Rocco, che poi torna sulle sue dimostrazione d’amore e dichiara – E l’anello? Gliel’ho regalato con tanto affetto, amore, simpatia e lei non lo ha mai messo. Lo considera un pezzo di tolla.” Nonostante la forte rabbia, Fredella confessa che “Mi dispiace sia finita in modo così inaspettato. Stanotte non riuscivo a dormire, non capisco questo stop così improvviso”. Parole importanti quelle di Rocco che ci fanno chiedere: ma è davvero finita?

