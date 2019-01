VALENTINA GEORGIA PEGORER È DIVENTATA MAMMA/ Foto, “tutto quello che cercavo l’ho trovato in voi”

Valentina Georgia Pegorer è diventata mamma. La #Clubber di Pechino Express, influencer su Instagram, ne dà il lieto annuncio proprio sui social. “Tutto quello che cercavo l’ho trovato in voi”, scrive a corredo della prima foto. Il papà è Edoardo Manozzi, Boss Doms per gli appassionati di (t)rap. I due si sono conosciuti nell’edizione 2017 di Pechino Express. Boss Doms è un produttore e dj romano, spalla – ormai da qualche anno – del noto Achille Lauro. La nuova arrivata è una bellissima bambina. Qualche mese fa, Valentina annunciava su Instagram di essere incinta: “Negli ultimi sei mesi siete stati così tanto distratti dalla mia scollatura che non vi siete accorti che il vero miracolo accadeva poco più in basso […] L’estate è così lontana che mi sono concessa la prova costume al contrario”. Valentina è di Milano, ha 28 anni e 113mila follower su Instagram. La relazione con Edoardo è nata in Oriente, sullo sfondo dell’adventure game di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca. I due arrivarono addirittura in finale: nessuno seppe del fidanzamento, almeno fino alla chiusura del programma.

Valentina Georgia Pegorer è mamma: gli auguri degli amici

Tornati in Italia, Valentina Pegorer e Boss Doms hanno ufficializzato la cosa. Per ora non parlano di matrimonio, e con la figlia hanno un po’ bruciato le tappe. I due ci tengono alla privacy: le foto insieme sono rare, ancor di più delle interviste. In compenso, però, la loro unione appare solida. Tanti gli amici che si complimentano sotto la foto: “Ma grandi, che belli che siete!”, interviene Andrea Montovoli. Più sotto ci sono le “congratulazioni” di Chiara Ferragni, che ha già vissuto l’esperienza del parto, e poi ancora Luca Marin, Alice Basso e Alain Clark.

