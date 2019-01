Valentina, nuova ballerina scelta da Timor Steffens/ Riuscirà a stupire tutti? (Amici 2019)

Valentina è il nuovo cavallo di battaglia di Timor Steffens, che ad Amici 2019 sta ancora difendendo le sue opinioni sull’insegnamento. La nuova allieva si inserisce quindi in un contesto particolare, dove il clima fra ragazzi e professori è sempre più teso. Sembra però che l’aria che si respira in questi giorni non influenzerà la performance della ballerina, che al suo ingresso nella classe avrà modo di dimostrare tutte le sue capacità. Non è da tutti riuscire a sgominare la concorrenza, annullare qualsiasi altro aspirante allievo presente nella giornata e presentarsi vittoriosa di fronte all’ingresso virtuale dell’istituto. Non sarà l’unica nuova new entry e forse questo le permetterà di integrarsi meglio nel gruppo, anche se la coesione fra i ragazzi sta subendo un duro colpo sotto molti punti di vista.

Valentina, nuova ballerina scelta da Timor Steffens, Amici 2019: clamore attorno alla ragazza

Sappiamo già il soprannome di Valentina, la nuova allieva di ballo di Amici 2019 che sta creando non poco clamore attorno a sé. Durante la presentazione, la ragazza rivelerà di farsi chiamare Banana, anche se per ora ci sfugge il motivo. Un nomignolo che comunque mette in evidenza il suo carattere, giocherellone e bonario: difficile credere che potrà diventare uno di quegli allievi in grado di portare avanti battaglie sociali. Punto a favore di Timor, se dovessero andare così le cose. Dopo tutto sarà proprio lui a dover allenare Valentina e trovarsi al fianco di una personalità più accondiscendente non potrà che aiutare anche il lavoro dello stesso docente. Non è escluso però che Valentina riesca a tirare fuori le unghie e farsi vale, anche se deve considerare il clima presente nella scuola. Timor dopo tutto l’ha scelta grazie ai nuovi casting e data la fermezza che sta dimostrato di fronte al movimento dei ragazzi, potrebbe scegliere di proseguire su questa stessa strada con chiunque altro, anche con la stessa Valentina.

