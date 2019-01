Verissimo 2019/ Da Gerry Scotti a Lucrezia Lante Della Rovere (Anticipazioni e ospiti 26 gennaio)

Appuntamento imperdibile quello di Verissimo di oggi, sabato 26 gennaio, in onda alle 16 su canale 5. Dopo la consueta puntata settimanale con la scuola di Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin darà il via ad una nuova puntata del programma del sabato pomeriggio più amato dagli italiani. Settimana dopo settimana, Verissimo si conferma leader della sua fascia. Lo scorso appuntamento, infatti, è stato seguito da 2.685.000 spettatori con il 19.55% mentre Verissimo – Giri di Valzer ha raccolto 2.733.000 spettatori con il 18.55% contro 1.766.000 spettatori con il 12.84%, nella prima parte, e 2.256.000 spettatori con il 14.82% nella seconda parte di Italia sì, la trasmissione di Raiuno condotta da Marco Liorni. Silvia Toffanin riesce a portare a casa sempre ottimi risultati. Accadrà lo stesso anche oggi?

GLI OSPITI DEL 26 GENNAIO

Dopo il grande successo ottenuto con la prima serata dello show “55 passi nel sole”, nel salotto di Verissimo torna Al Bano che, in vista della seconda ed ultima serata del 30 gennaio, racconta a Silvia Toffanin la sua incredibile carriera. A distanza di un anno dalla morte della madre Marina Ripa di Meana, in esclusiva, Lucrezia Lante Della Rovere racconta gli ultimi istanti di vita della mamma raccontando anche alcuni aneddoti della sua vita. E ancora, la simpatia di Gerry Scotti e un’intensa intervista ad Aurora Ramazzotti, sempre più protagonista del piccolo schermo. Infine, spazio a Carmen Russo che affronterà un doloroso capitolo della sua vita, la morte dell’adorata mamma.

LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE RICORDA LA MADRE MARINA RIPA DI MEANA

Lucrezia Lante Della Rovere ricorda la madre Marina Ripa di Meana ai microfoni di Verissimo. Ad un anno dalla morte della mamma, l’attrice racconta alcuni, inediti particolari del loro rapporto. “La mia famiglia è ed è stata mia madre. Siamo cresciute insieme e siamo state sempre molto legate. Lei era una donna pubblica e parlava della sua vita privata in pubblico, questo per me a volte è stato difficile”, ha raccontato l’attrice. “Lei è stata sempre fortissima e dignitosissima. Gli ultimi anni a causa della sua malattia, il nostro rapporto si era intensificato. Ci sentivamo tutti i giorni. Faccio fatica a pensare a lei al passato. Quando vado a passeggiare nella natura con i miei cani lei è con me, risento le sue risate, il suo entusiasmo”. Lucrezia, poi, ha spiegato come la madre avesse ancora tanta voglia di vivere nonostante la malattia al punto che, in occasione dell’ultimo Natale trascorso insieme, ha voluto essere impeccabile. “L’ultimo Natale, lei è poi morta il 5 gennaio, si è fatta truccare, ha indossato un abito bellissimo e con dei tacchi pazzeschi a ha voluto, senza l’aiuto di nessuno, raggiungerci a tavola”, ha raccontato.

IL DOLORE DI CARMEN RUSSO

Carmen Russo apre il suo cuore ai microfoni di Silvia Toffanin parlando per la prima volta in tv della recente scomparsa della madre a cui era estremamente legate e alla quale ha fatto un bellissimo regalo con a nascita della piccola Maria. Su Instagram, è stata proprio Carmen Russo a dire addio alla sua mamma con delle parole davvero toccanti: “Cara mamma Giuseppina, ci hai lasciato e sei volata in cielo così abbiamo detto a Maria, noi abbiamo il cuore a pezzi, non ci crediamo ,non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce. Grazie mamma per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi Mamma ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore e ora sei con Papà la vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre ti amiamo mamma Giuseppina, Carmen EnzoPaolo e Maria”.





