Veronica Peparini Vs Timor Steffens/ Video, lite dopo l’affair Alimenti: “Non sai niente!” (Amici 2019)

Addio all’armonia nella scuola di Amici 2019 dove i professori hanno lasciato spazio al peggio di loro per una settimana di discussioni e scontro che hanno lasciato poco tempo per altro. Tutto è partito sabato scorso quando Timor Steffens ha deciso di mandare via Marco Alimenti dalla scuola a favore di qualcuno, ancora da trovare, che possa lavorare bene con lui e possa crescere nella scuola di Maria De Filippi. Proprio in questi giorni, il professore ha iniziato dei provini in sala con decine di ragazzi per cercare il degno sostituto di Marco che, intanto, continua a lavorare con Veronica Peparini per dimostrare di poter rimanere nella scuola e, soprattutto, avere modo di studiare con tutti i professori e anche con lui. Ci riuscirà? La Peparini è convinta di sì tanto da prenderlo sotto la sua ala ma non tutti sono d’accordo con lei.

IL VIDEO DELLA LITE IN COMMISSIONE

Proprio dopo la puntata di sabato scorso di Amici 2019 e l’inizio dell’occupazione della scuola da parte dei ragazzi che vogliono chiedere a gran voce il diritto di Marco, e di tutti loro, di poter seguire le lezioni come tutti i ragazzi del talent hanno sempre fatto, i professori si sono riuniti per parlare di quello che è successo. La Peparini ha convocato i professori in sala proprio per parlare dell’eliminazione di Marco e della possibilità di studiare prima di decidere sulla sua eliminazione. I ragazzi sono dalla sua parte e lei si sente “forte e voglio sentire come volete procedere, la cosa è diventata troppo importante adesso”. Timor Steffens ha subito risposto a tono dicendo che qui c’è un’asticella molto alta e tenere Marco nella scuola significa solo “togliere diritto allo studio a chi se lo merita” e lui non è d’accordo sulla protesta: “Ci sono persone che sono talentuose e che possono arrivare al serale e vincerlo. Marco non ce l’ha”. Anche la Celentano si trova d’accordo con la Peparini nonostante il suo pensiero su Marco. Dal lato di Timor si schierano i professori di canto tanto che lo stesso Alex Britti vorrebbe fare lo stesso nella sua sezione.

LE PAROLE DEGLI ALTRI PROFESSORI

La discussione non si esaurisce così visto che i professori non trovano un punto d’accordo e la lite continua. Rudy Zerbi ha preso le parti di Timor Steffens ribadendo il fatto che la Peparini e la Celentano stanno proponendo un’altra sorta di reality, quello che mette insieme una classe di ragazzi e li porta fino al serale senza eliminati visto che tutti devono studiare. La romana rilancia: “E’ sempre stata una scuola e i professori a mano a mano si decideva se si poteva andare avanti oppure no, adesso se è cambiato ditemelo perché non era così”. Alex Britti si è schierato con Timos Steffens e lo stesso ha fatto Tish che proprio negli ultimi pomeridiani della settimana ha incontrato i ragazzi per chiarire le cose. Come andrà a finire adesso? Clicca qui per vedere il video del momento.



