Alessandra Mastronardi/ “Ho una passione per Lino Guanciale, ma amo Ross McCall…” (Che tempo che fa)

Alessandra Mastronardi, ospite del Tavolo di Che Tempo che fa, in onda domenica 27 gennaio su Raiuno, presenta la sua ultima fatica cinematrografica. L’attrice è la protagonista del film “L’Agenzia dei Bugiardi”, in cui interpreta Clio, una ragazza paladina della sincerità a tutti i costi di cui si innamora Fred, interpretato da Giampaolo Morelli. Attrice di cinema e di fiction, Alessandra Mastronardi, dopo aver lavorato per anni nella serie I Cesaroni, è riuscita ad affermarsi nel mondo della recitazione diventando una delle interpreti più apprezzate dagli addetti ai lavori e più amate dal pubblico. Tutti i suoi lavori diventano dei veri successi. Ultimo è stato quello ottenuto con L’allieva 2 in cui ha lavorato, ancora una volta, accanto a Lino Guanciale.

ALESSANDRA MASTRONARDI: “RAPPORTO SPECIALE CON LINO GUANCIALE”

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale formano una delle coppie più amate della fiction italiana. Oltre ad essere colleghi, tra i due attori si è instaurato un rapporto davvero speciale. Ai microfoni del settimanale Mio, l’attrice, parlando del collega, ha detto: “Per Lino Guanciale ho una passione, mi trovo benissimo con lui, è un grande collega, abbiamo gli stessi tempi. Con Giorgio Marchesi (l’attore di Sergio Einardi) è nata una nuova amicizia, quindi è stato molto facile lavorare con loro”. Parole confermate anche da Lino Guanciale che ha parlato di intesa speciale con Alessandra Mastronardi sul set. I due torneranno a lavorare insieme nella terza stagione de L’Allieva, ma i fan dovranno pazientare un po’ come ha spiegato la stessa attrice ai microfoni del portale Talkymedia.it: “Bisogna aspettare ancora un po’ per la terza stagione. É un punto interrogativo, non sappiamo ancora nulla. Vedremo”.

ALESSANDRA MASTRONARDI: L’AMORE CON ROSS MCCALL

Alessandra Mastronardi non vive un momento felice dal punto di vista professionale, ma anche privato. Felicemente fidanzata con l’attore ingese Ross McCall, l’attrice non nasconde di voler presto formare anche una famiglia. Il prossimo 18 febbraio, l’attrice compirà 33 anni e dopo aver raggiunto tanti traguardi nel suo lavoro, sente che è arrivato il momento di fare un passo successivo anche nel privato. Rose McCall potrebbe essere la persona giusta con cui farlo. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Nuovo, parlando del fidanzato, la Mastronardi ha detto: “Ross ha 10 anni più di me, ma io ho sempre avuto fidanzati più grandi, sono attratta dagli uomini più maturi. Lui mi fa sentire protetta e al sicuro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA