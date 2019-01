Alessandro Cecchi Paone/ “Elia Fongaro e Jane? Coppia inventata! Perla Maria è più saggia di Maria Monsè”

Alessandro Cecchi Paone si è espresso riguardo la coppia formata da Elia Fongaro e Jane Alexander. Tutti e tre sono usciti dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip e, proprio il conduttore durante la sua permanenza in gioco, ha avuto modo di scontrarsi più di una volta con l’ex Velino di Striscia la Notizia. Intervistato tra le frequenze di Radio Radio, ha svelato di nutrire dei dubbi sulla relazione nata dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. “Io non credo che sia una coppia vera. Io non ho percepito nulla di reale in questo tipo di situazione. La mia percezione è che sia stata una coppia nata per ragioni di comunicazione e immagine” ha confidato Cecchi Paone. Il giornalista poi, ha voluto aggiungere un’altra considerazione personale: “La mia percezione è che la coppia era una coppia inventata appositamente. Nei reality molti inventano storie d’amore perché su un certo tipo di pubblico questa cosa aiuta molto sui social”.

Alessandro Cecchi Paone, lite con Silvia Provvedi e pace con la Monsè

Nel corso dell’intervista con la speaker radiofonica di “Non succederà più”, Alessandro Cecchi Paone ha commentato anche il litigio avuto con Le Donatella. Nel corso del Grande Fratello Vip infatti, il conduttore ed opinionista, si è scontrato con Silvia e Giulia Provvedi. “La loro è una strana notorietà basata sulla presenza. Più o meno gradita. Mi sono chiarito con quella più simpatica, Giulia. In fondo lei era stata trascinata dalla sorella. Non credo di poter chiarire con Silvia. Io ci credo al detto dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Se hai frequentato un pregiudicato non puoi fartene un vanto. La mia impressione è che abbia scelto questa situazione, non con ingenuità. Non è una vittima della circostanza” ha raccontato. “Quando ci siamo incontrati con Giulia baci e abbracci con lei non ci siamo calcolati”. Poi il “Cecchi Power” ha parlato anche di Maria Monsè e la figlia Perla Maria, affermando ancora una volta, di non avere nulla nei loro confronti: “Con la Monsè la situazione si è risolta grazie a Perla Maria. Ad evento, mentre Maria faceva la sostenuta lei mi è venuta incontro, mi ha abbracciato, si è presentata e tutto si è risolto”. Il suo pensiero ad oggi, si è perfino mutato: “Questo mi fa pensare che la figlia è più saggia della madre”.

