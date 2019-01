Alice Merton/ Video, Learn To Live è il nuovo singolo: a maggio suonerà anche in Italia (Che tempo che fa)

Alice Merton sarà ospite oggi durante la nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sulla rete ammiraglia di Casa Rai. La giovane artista proporrà al pubblico il nuovo singolo dal titolo Learn To Live, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del suo primo album. Dopo il successo mondiale del brano “No Roots”, la sua carriera è cresciuta in maniera esponenziale. Successivamente ha pubblicato il pezzo dal titolo “Lash Out”, confermando il suo incredibile talento. Il primo disco si chiama “Mint” ed è uscito lo scorso 18 gennaio 2019. Al suo interno 11 brani, tra cui le sue hit e il singolo “Learn to live”, brano che proporrà anche questa sera e che gira in radio ormai da giorni. “Le nuove canzoni del disco parlano di crescita e dei lunghi viaggi che sto facendo” ha detto l’artista. “Altre ancora raccontano le difficoltà che incontri quando devi dimostrare a tutti quanto vali”. Alice Merton da marzo partirà per un tour europeo che la porterà anche nel nostro Paese a maggio.

Alice Merton ospite di Che tempo che fa

Alice Merton ospite di Che tempo che fa, interpreterà il nuovo singolo Learn to live. Nata nel 1993 a Francoforte, in Germania, da allora ha vissuto negli Stati Uniti, in Canada e in Inghilterra, senza mai trovare un posto da chiamare “casa”. “No Roots” (pubblicata a fine 2016) infatti, parla proprio di lei e del suo essere “Senza radici”. Proprio con questo brano era già stata ospite di Fabio Fazio. Cresciuta con una formazione prettamente classica, da adolescente Alice ha scoperto il rock inglese, a 16 anni ha scritto la sua prima canzone e oggi in molti comparano il suo talento precoce a quello di Lorde e Adele. Questo pare essere solo l’inizio di una strepitosa carriera. Lo capiremo durante le due date live in Italia: 22 maggio a Roma, Auditorium Parco della Musica, e 23 maggio ai Magazzini Generali di Milano. A seguire, ecco il video ufficiale di Learn to Live in attesa di rivederla questa sera in diretta su Rai1.



