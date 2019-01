Amici 18/ Anticipazioni: le nuove sfida e la reazione di Gianmarco Galati dopo l’eliminazione

La puntata del nuovo speciale di Amici 18 andata in onda sabato su Canale 5 non ha risparmiato sorprese al pubblico di Canale 5. Nuovi ingressi, l’addio di Gianmarco e un’intera scuola in sfida immediata sono le conseguenze di una puntata dove la polemica è stata presente e non poco. Ma non finisce qui. Come il pubblico ha compreso, ci sono nuove sfide alle quali assistere e ci aspettano a partire da lunedì, nel corso della nuova puntata del daytime. Su Real Time, non assisteremo, quindi, alle consuete lezioni dei ragazzi (che comunque da questa settimana riprendono regolarmente, vista la fine della protesta per Marco Alimenti), ma, una ad una, a tutte le sfide. Per chi se lo fosse perso, Rudy Zerbi ha infatti voluto prendersi la sua piccola vendette (in settimana, per la protesta, nessuno ha voluto fare lezione con lui), chiedendo che tutta la squadra perdente andasse in sfida, proprio in virtù dell’unione professata in settimana.

LE PAROLE DI GIANMARCO DOPO L’ELIMINAZIONE

I ragazzi non se lo sono fatti dire due volte e, chiamatasi in causa, anche Sparta – squadra vincente – ha deciso di andare in sfida con loro. A partire da domani su Real Time e, forse, per tutta la settimana, assisteremo quindi alle sfide dei ragazzi contro allievi esterni e scopriremo chi rimarrà nella scuola e chi, invece, andrà via. Intanto, Gianmarco Galati ha dovuto abbandonare Amici 18 nel corso della puntata, dopo una sfida col ballerino di latino Samuel. Subito dopo la messa in onda, il ballerino ha voluto salutare, non senza tristezza, i fan e gli amici con poche parole: “Mi mancherete tanto, grazie di tutto galattici e galattiche”. E non è mancata una faccina triste ad accompagnare il tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA