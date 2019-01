Anna Valle è Irene/ Video, si riavvicinerà al professor Marioni? (La Compagnia del Cigno)

Tra i numerosi personaggi de La Compagnia del Cigno, uno dei più interessanti risulta essere Irene interpretata da Anna Valle. Questa serie tv puntata dopo puntata sta appassionando migliaia di italiani, che aspettano intrepidi la messa in onda delle puntate. Dal personaggio di Irene è lecito aspettarsi un riavvicinamento maggiore nei confronti del professor Marioni. D’altronde, i due sembrano provare dei forti sentimenti ed il gelo che all’inizio li disuniva, adesso sembra essere scomparso. Si può poi facilmente pronosticare che il percorso della donna si intrecci con quello della compagnia del Cigno. Si potrebbero creare nelle prossime puntate delle situazioni che portino Irene a confrontarsi con i ragazzi, dal momento che entrambe le parti hanno un interesse comune che risponde al nome del professor Marioni. Sicuramente, per riuscire a scoprire quali saranno le prossime mosse e le azioni che Irene compirà occorre guardare con attenzione ogni futura puntata della fiction trasmessa sulle reti Rai.

Anna Valle è Irene ne La Compagnia del Cigno: cosa è accaduto fino a oggi?

Irene è una donna forte e matura, interpretata da Anna Valle a La Compagnia del Cigno. L’amore della sua vita risulta essere il professor Marioni. Per il professore, maestro dei ragazzi che formano la compagnia del Cigno, Irene è una compagna fedele e dolce. Tuttavia, in alcune prime puntate è possibile notare come tra i due personaggi ci sia una sorta di gelo, una freddezza che li tiene lontani l’uno dall’altro. Gli spettatori comunque hanno visto Irene molto preoccupata quando per un “incidente” il professor Marioni è stato accompagnato all’ospedale. Nelle ultime puntate comunque, la situazione tra i due personaggi semba essersi placata e si avvertono sintomi di riavvicinamento. Irene vuole davvero essere una buona compagna per Marioni ed aiutarlo nonostante i momenti di tristezza che il professore è costretto ad affrontare a causa dei ricordi legati alla perdita della figlia. Irene riesce a calmare il professor Marioni anche quando quest’ultimo sembra adirato dal trovare l’allievo Domenico, assente alle lezioni, a casa propria suonando il pianoforte. Molto dolce e simpatica anche la scena nell’ultima puntata dove si vede Irene scherzare con un giocoso professore, quando la donna si precipita nell’intento di radere quest’ultimo. Anche se si tratta di un personaggio di secondo piano nella serie, la figura di Irene è essenziale per comprendere il personaggio di Marioni e di conseguenza il suo rapporto con la giovane compagnia del Cigno.

Chi è Anna Valle?

Il personaggio di Irene viene interpretato dalla magnifica Anna Valle in La Compagnia del Cigno. L’ex Miss Italia sta stupendo tutti non solo per i suoi tratti estetici, ma anche per le sue incredibili doti recitative. Il personaggio di Irene viene interpretato con profondità d’animo e grande espressività. Una sorpresa dal momento che la Valle era stata interprete di altri personaggi di fiction che però non avevano avuto un grande successo di critica e di pubblico. Tra queste vale la pena ricordare Sorelle, Mister Ignis – L’operaio che fondò un impero, Tango per la libertà e numerose altre ancora. Senza ombra di dubbio la carriera di Anna Valle potrà compiere un importante salto di qualità grazie al ruolo di Irene.

