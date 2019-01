Antonino ritrova la madre dopo 45 anni, C’è Posta per te/ Video, la signora Maria Rosaria: “Speravo fosse lui”

L’ultima storia di questa nuova puntata di C’è Posta per te ha come protagonista Antonino, un uomo di 45 anni che arriva in studio assieme a due dei suoi figli, Gennaro e Giuseppina. Antonino chiama Maria De Filippi perché vuole incontrare sua madre, mai vista in tutta la sua vita. L’uomo, infatti, ha sempre vissuto con una coppia che ha creduto essere quella dei suoi genitori naturali. Sarà una cartolina arrivata a casa sua, quella della chiamata per il militare, a fargli scoprire la sua vera identità. Questa, infatti, era indirizzata non ad Antonino Abate (cognome dei suoi genitori adottivi), bensì Antonino Caputo, che poi scoprirà essere quello di suo padre biologico. Da quel momento è partita la ricerca dei suoi genitori biologici, ricerca che arriva oggi a C’è Posta per te.

LIETO FINE PER ANTONINO E MARIA ROSARIA

A trovare Maria Rosaria, madre biologica di Antonino, è proprio la troupe di C’è Posta per te. Per la donna, rivedere suo figlio è una grandissima sorpresa. “Io ti ho sempre cercato, sempre pensato e avuto nel mio cuore” dichiara l’uomo quando vede sua madre per la prima volta; poi però le chiede, tra le lacrime, “Perché mi hai abbandonato?” La donna cerca di spiegare le sue ragioni, di come non avesse allora neppure una casa per accoglierlo, di come ha sperato che, dandolo in adozione, una famiglia si sarebbe preso cura di lui, assicurandogli un’istruzione. Oggi, Maria Rosaria è felice di rivederlo e ammette: “Da quando ho ricevuto la busta ho avuto un pensiero fisso per te, speravo fossi tu”. Pochi minuti soltanto e la busta viene aperta: madre e figlio si abbracciano con forza, tra le lacrime.



© RIPRODUZIONE RISERVATA