Ascolti TV 26 gennaio 2019/ C’è posta per te vola, cala Ora o mai più: arriverà lo spostamento per Amadeus?

Ancora una volta C’è posta per te ha avuto la meglio contro Ora o mai più. In attesa che la Rai possa seriamente decidersi a cambiare giorno di messa in onda del programma condotto da Amadeus, esaminiamo gli ascolti TV del 26 gennaio 2019. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, ha concluso portandosi a casa 5.457.000 spettatori pari al 28.6% di share. Cala lo show musicale di Rai1 con 3.019.000 spettatori pari al 15.8% di share. Per quanto riguarda le altre proposte TV della serata, su Rai2, NCIS Los Angeles ha interessato 1.173.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre il doppio episodio di Swat ha raccolto 1.130.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia Madagascar 3 – Ricercati in Europa è stato visionato da 1.222.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Le Parole della Settimana segna 1.572.000 spettatori con il 6.8%. A seguire Quante Storie di Sera ha raccolto davanti al piccolo schermo 928.000 spettatori pari ad una share del 4.2%. Su Rete4, il film 40 Carati ha totalizzato 691.000 spettatori con il 3.2% di share.

Ascolti TV 26 gennaio 2019, C’è posta per te vola

Proseguiamo con gli ascolti TV di ieri, sabato 26 gennaio 2019, per quanto riguarda le reti minori. Su La7 la serie Little Murders ha registrato 436.000 spettatori con una share del 2.4%. Su Tv8 Ricordati di Te ha raccolto 357.000 spettatori con l’16%. In ultimo su Nove Il Bambino con il Pigiama a Righe ha ottenuto 557.000 spettatori con il 2.5%. È un vero peccato che il programma di Amadeus debba forzatamente battersi contro una realtà consolidata come quella di Maria De Filippi con le storie di C’è posta per te. Ora o mai più infatti, è un format spassoso e che funziona ottimamente. A questo punto, sarebbe perfetto alla domenica sera (ma c’è già Fazio con Che tempo che fa), oppure al venerdì. Speriamo che dopo questo nuovo calo, la rete corra ai ripari spostandolo per regalargli la giusta attenzione che merita. Per quanto riguarda i dati auditel del pomeriggio, gli ascolti TV hanno nuovamente premiato sia Amici che Verissimo. La scuola dedicata al talento si è portata a casa 3.318.000 spettatori con il 20.9% (presentazione 2.682.000 – 15.2%). Il programma condotto da Silvia Toffanin invece, ha ottenuto 3.036.000 spettatori con il 21.4% mentre Verissimo – Giri di Valzer ha raccolto 3.014.000 spettatori con il 19.9%.





© RIPRODUZIONE RISERVATA