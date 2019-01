Che tempo che fa/ Anticipazioni 27 gennaio: Valentino Rossi da Fazio, il colpaccio di Rai1, tutti gli ospiti

La nuova puntata di Che tempo che fa, andrà in onda oggi, domenica 27 gennaio 2019. A partire dalla prima serata (per la precisione dalle 20.35 in poi), la rete ammiraglia di Casa Rai tornerà in onda sfidandosi con il penultimo appuntamento della Dottoressa Giò, trasmesso su Canale 5 con Barbara d’Urso. Quali saranno gli ospiti della nuova puntata in diretta con Fabio Fazio? Il conduttore ospiterà il pilota di MotoGp Valentino Rossi che si concederà con una lunga intervista sulla sua straordinaria carriera, anche in prossimità dei suoi 40 anni. Ed infatti l’eccentrico sportivo, compirà gli anni il prossimo 16 febbraio. Rossi è senza ombra di dubbio uno dei più grandi campioni che abbiamo attualmente in Italia. Nato ad Urbino nel 1979, Valentino durante la sua straordinaria carriera ha vinto 9 titoli iridati (di cui cinque consecutivamente dal 2001 al 2005) in quattro classi diverse. Le due apparizioni televisive sono assolutamente molto rare e quindi questo di Fazio è da considerare un vero colpaccio.

Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni

Durante la nuova puntata di Che tempo che fa, Fabio Fazio ospiterà in collegamento Riccardo Travaglini, Sindaco di Castelnuovo di Porto. Nel giorno della memoria in studio anche Andra e Tatiana Bucci, sorelle di origine ebrea superstiti dell’Olocausto, in tutte le librerie con “Noi, bambine ad Auschwitz – La nostra storia di sopravvissute alla Shoah”. Nel corso della nuova puntata, spazio anche per l’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta, nelle librerie con il libro “Ho imparato”. E ancora, Marco Travaglio per parlare del suo libro “Padrini e Fondatori” scritto con Marco Lillo, che riepiloga le oltre 5000 pagine di motivazione alla sentenza di primo grado del processo sulla trattativa Stato – Mafia. Per la musica, sarà tempo per la voce di Alice Merton, negli store con l’album di debutto “Mint” da cui è tratto il singolo “Learn to live”.

Che tempo che fa, Fabio Fazio lascia la Rai?

Nonostante il colpaccio niente male di Fabio Fazio e la carrellata di ospiti, Che tempo che fa è sempre a rischio chiusura. Questa è l’indiscrezione che circola sul web ormai da troppo tempo. Si vocifera anche che Massimo Giletti potrebbe prendere il suo posto, visto il contratto con La7 in scadenza da giugno. Secondo il settimanale Chi, la possibilità che lo show della domenica sera possa chiudere, diventa ogni giorno certezza. Nonostante gli ospiti interessanti e il format assolutamente pungente, il programma su Rai1, non si è mai portato a casa gli ascolti che la rete sperava. Proprio per questo motivo, si parla di cancellazione definitiva, trasloco nuovamente su Rai3 e anche Fazio dall’azienda? Quale di queste tre ipotesi sarà la più veritiera? Se il conduttore andrà via, dubitiamo anche che il programma possa continuare ad esistere condotto da qualcun altro… a questo punto, non ci rimane che attendere per capire le intenzioni della rete ed anche del suo conduttore.

Che tempo che fa: streaming, Tavolo e ascolti TV

Che tempo che fa, sarà visionabile come sempre in diretta e replica streaming, attraverso il portale di RaiPlay e la relativa applicazione per iOS e Android. Al fianco di Fabio Fazio, ritroveremo anche Luciana Littizzetto pronta ad interagire commentando i fatti più “bollenti” della settimana appena passata, e Filippa Lagerback che, ancora una volta, annuncerà gli ospiti in studio. Dopo la parentesi dedicata a Valentino Rossi e la musica, ci sarà ancora una volta tempo per approfondire i temi del Tavolo. Saranno ospiti Alessandra Mastronardi, Luca Argentero, Claudio Lippi, Salvo Sottile e Vittorio Marsiglia, che tornerà in teatro con lo spettacolo “Pigliate ‘Sta Pastiglia”. E ancora, le presenze fisse: Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. La scorsa settimana il programma di Fazio è stato il più visto della prima serata. Con ospite Alessandro Di Battista (M5s) intervistato sui temi caldi della politica, ha registrato 3.701.000 spettatori e una share del 14.8%.



