Chiara Bordi / La Miss con una protesi alla gamba protagonista di un “esperimento sull’amore” (Le Iene)

Chiara Bordi sarà una delle protagoniste della nuova puntata de Le Iene, in onda domani, domenica 27 gennaio, in prima serata su Italia 1, con la conduzione di Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Per chi non la conoscesse o ricordasse, di Chiara Bordi ha fatto discutere la partecipazione alla scorsa edizione di Miss Italia. Questa bellissima ragazza è stata la prima a partecipare al noto concorso con una protesi alla gamba. Un handicap che non ha affatto penalizzato la sua gara, tanto che Chiara ha infatti conquistato il terzo posto. Oggi la Bordi torna in tv, in quanto è stata a sua insaputa la protagonista di un “esperimento sull’amore” de Le Iene, il tutto con la complicità del fidanzato Matteo.

CHIARA BORDI E IL TERRIBILE INCIDENTE

In attesa di scoprire cosa accadrà a Chiara Bordi in questo esperimento de Le Iene, che andrà in onda domani sera su Italia 1, ricordiamo qualcosa in più su questa bellissima Miss. Purtroppo, Chiara ha subito tre amputazioni in seguito ad un incidente stradale. Alcuni mesi fa, a Vieni da me, il padre della ragazza ha raccontato i dettagli dell’accaduto: “Il pomeriggio eravamo andati in piscina e Chiara era stanca, ma insisteva per andare al saggio di danza delle amiche. Doveva chiamarmi per andarla a prendere, ma decise di tornare a piedi. Sulla strada ha incontrato un suo amico in motorino. Pochi metri dopo c’è stato l’incidente, a neppure 500 metri da casa”. Ciò che ne è conseguito non è stato affatto semplice per questa giovane ragazza.

CHIARA, LA RINASCITA E MISS ITALIA 2018

Inizialmente, per Chiara Bordi è stato davvero difficile accettare quanto accaduto, nonostante le fosse stata sin da subito limpida la situazione. Una nuova speranza è però arrivata proprio con la protesi. “Quando ho messo la protesi e ho camminato per la prima volta ho capito che avrei potuto ritornare a fare tutto ciò che amavo, è stato un nuovo inizio”, ha raccontato Chiara. Da quel momento è partita la sua rinascita che l’ha poi portata alla decisione di partecipare a Miss Italia 2018. Qui, la bellissima Chiara, ha conquistato la giuria, conquistando il terzo posto.



