Domenica In/ Anticipazioni: Vincenzo Salemme ed Eleonora Abbagnato tra gli ospiti di Mara Venier

Questo pomeriggio, domenica 27 gennaio 2019, andrà in onda la nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Per quanto riguarda il nuovo appuntamento, ci sarà spazio per una parentesi ridotta perché il programma, dovrà lasciare il suo posto alla diretta di Rai1 da Panama, in occasione della visita di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù. La “Zia” d’Italia quindi, non arriverà in televisione dalle 14 ma si paleserà negli Studi intitolati a Fabrizio Frizzi, a partire dalle 15.35 circa. La nuova parentesi del dì di festa di aprirà con una bella intervista a Vincenzo Salemme, che si racconterà alla conduttrice tra divertenti aneddoti e curiosità relative alla sua lunga carriera di attore e regista di cinema e teatro. L’étoile Eleonora Abbagnato poi, sarà la protagonista indiscussa di una interessante intervista nella quale, oltre a parlare di sé e della sua famiglia, ripercorrerà le tappe salienti della sua strepitosa carriera. La palermitana ha trionfato all’Opera di Parigi fino a dirigere il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Domenica In, anticipazioni e ospiti

Durante la nuova puntata di Domenica In, ci sarà spazio anche per il ricordo e alla riflessione in occasione della Giornata della Memoria: Mara Venier intervisterà Edith Bruck, deportata nel 1944 ad Auschwitz con la sua famiglia e sopravvissuta con la sola sorella dopo un’odissea che l’ha portata a muoversi attraverso ben 4 campi di concentramento. Durante questa commovente parentesi, nello studio ci sarà anche Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah. In questo ultimo periodo, la conduttrice intervistata ai microfoni di Un giorno da pecora, ha lanciato l’appello all’amica-rivale Barbara d’Urso, invitandola in studio da lei. “Invitare Barbara D’Urso a Domenica In? È una bella idea, sarebbe bellissimo, e perché no? Barbara, vieni ospite da me, e poi verrò io da te. Sarebbe carino uno scambio, faccio questa proposta: tra donne bisogna esser solidali”, ha confidato. Staremo a vedere se questo pomeriggio rilancerà il suo appello oppure no… restiamo in attesa! Nel frattempo, vi ricordiamo che, solo per oggi, l’appuntamento con il programma domenicale è spostato per le 15.35, come sempre su Rai1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA