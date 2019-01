Domenica Live/ Anticipazioni: Eva Henger e la “busta” gialla, Paola Caruso ancora contro il suo ex

Barbara d’Urso questa volta, a differenza delle altre giornate, è stata un po’ avida di anticipazioni su Domenica Live. La ruspante conduttrice napoletana infatti, ogni venerdì anticipa abbondantemente il suo parterre di ospiti domenicali ma, nel corso della passata puntata di Pomeriggio 5 del venerdì, ha menzionato solamente poche indicazioni. Oggi, domenica 27 gennaio 2019, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, un nuovo appuntamento con il suo programma sempre in versione ridotta. La ruspante Barbarella poi, ci terrà compagnia anche con la terza puntata della Dottoressa Giò, trasmessa in prime time nonostante il drammatico calo di ascolti. Malgrado le poche news in merito, Carmelita ha regalato al pubblico qualche dettaglio che potrebbe già far presagire una puntata fortissima (come di consueto). Per tutta la durata del programma domenicale, la conduttrice ospiterà dei protagonisti che dovranno confrontarsi con attuali problematiche degne di rilievo.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Lo scorso giovedì sera è ripartita la 14esima edizione de L’Isola dei Famosi. Anche per questo motivo, oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di Domenica Live, la nostra Barbara d’Urso ospiterà in studio Eva Henger. L’attrice che ha fatto parte del cast dello scorso anno (con tutte le polemiche che ne sono state scaturite con il canna-gate di Francesco Monte), sarà presente nello studio per un motivo attualmente non specificato. Ed infatti, nel corso di Pomeriggio 5, proprio Carmelita ha parlato di una importante busta che l’ex attrice hard aprirà nel corso del suo intervento in studio. All’interno della missiva ci saranno importantissime rivelazioni. E nel frattempo, mentre Mara Venier invita la sua “rivale” nello studio di Domenica In, proprio Barbarella ha precisato di non avere mai litigato con lei: “Non ho litigato con nessuno. Io sono in pace con tutti (…) Per quanto mi riguarda va benissimo. Io non ho guerre né inimicizie. Vivo nel mio magico mondo, come Amelie. Mi mancano solo i nani”. Nel corso della puntata, spazio anche per un uomo molto famoso e due donne arrabbiatissime con i padri dei loro figli: una di queste, sarà nuovamente Paola Caruso, agli sgoccioli con la sua prima gravidanza.

