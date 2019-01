ELEONORA ABBAGNATO/ “Invece di giocare spiavo le bambine della scuola di danza Marisa Benassai” (Domenica In)

Domenica 27 gennaio 2019 appuntamento con un’altra puntata di Domenica In, il contenitore televisivo condotto con grandissimo successo da Mara Venier su Rai1. Tra gli ospiti ci sarà anche Eleonora Abbagnato protagonista di una interessante intervista in cui ripercorrerà la sua vita privata e professionale. Spazio non solo alla famiglia, ma anche alle tappe più importanti della sua carriera che l’ha vista diventare una delle etoile della danza più amate e seguite al mondo. Una carriera straordinaria quella di Eleonora che ha trionfato all’Opera di Parigi fino al recente incarico di Direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. “È motivo di grande orgoglio, per la nostra città, poter confermare un’étoile come Eleonora Abbagnato alla Direzione del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma” con queste parola la sindaca Virginia Raggi ha commentato l’incarico della Abbagnato che sarà in carica fino al 31 dicembre 2021.

Eleonora Abbagnato: “da piccola sognavo di danzare e spiavo…”

Classe 1978, Eleonora Abbagnato è nata a Palermo. Parlando della sua infanzia durante un’intervista ha rivelato: “avevo appena tre anni e mia madre, che aveva un negozio a Palermo, mi lasciava sola e io invece di giocare spiavo le bambine della scuola di danza di Marisa Benassai”. A soli quattro anni comincia a studiare danza e sette anni dopo debutta nel mondo dello spettacolo partecipando ad un programma di Pippo Baudo. La danza è il suo più grande sogno: così decide di lasciare la Sicilia e si trasferisce a Montecarlo dove studia presso la scuola di Marika Bresobrasova. Seguono diversi concorsi fino al primo ruolo importante: interpreta Aurora bambina ne La Bella Addormentata di Roland Petit al Teatro Massimo della sua Palermo. Contemporaneamente prosegue gli studi con Rossella Hightower e poco dopo a Monaco presso l’Accademia di Danza della Principessa Grace. Nel 1992 arriva a Ecole de Danse dell’Opéra di Parigi, mentre quattro anni dopo a solo diciotto anni entra a far parte del Corpo di ballo dell’Opéra ricoprendo nel giro di pochi anni il ruolo di coryphée, poi di sujet e infine di première danseuse.

“La danza tocca gli artisti veri”

“La danza tocca gli artisti veri”. Con queste parole Eleonora Abbagnato racconta di quella volta che Vasco Rossi l’ha voluta per il videoclip del brano “Ad ogni costo”. “Quando Vasco mi ha chiamato ho detto subito sì. Come ballerina mi piace molto sperimentare e, soprattutto, osare nella ricerca di linguaggi nuovi che avvicinino il pubblico al mio mondo, la femminilità si può esprimere anche attraverso movimenti estremi”. Alcuni anni dopo pubblica la sua prima autobiografia dal titolo “Un angelo sulle punte” in cui scrive: “Si spengono le luci. È il momento di andare in scena. Sì, questo è il mio mondo. E quando l’ho capito, è stato per sempre”. Tra i suoi recenti incarichi c’è sicuramente quello di Direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma: “Sono consapevole del duro lavoro che mi aspetta, ma sono fiduciosa di poter assolvere questo incarico con amore e grande dedizione e di poterlo conciliare con gli impegni presi in precedenza, in particolare con l’Opera di Parigi, senza dimenticare naturalmente quelli familiari”.



