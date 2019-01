EVA HENGER/ Una busta gialla potrebbe svelare un segreto sulla vita dell’attrice (Domenica Live)

Eva Henger è tra gli ospiti della nuova puntata di “Domenica Live“, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. L’ex attrice hard è balzata nuovamente agli oneri della cronaca rosa per via di una lettera segreta che Carmelita è pronta a leggere in diretta. Cosa conterrà questo misterioso documento che, a detta della D’Urso, conterebbe qualcosa di eclatante e segreto sulla vita dell’attrice. Cosa ci sarà scritto? E chi ha mandato questa enorme busta gialla alla redazione di Domenica Live? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata del contenitore della domenica di Mediaset che ricordiamo da gennaio ha cambiato orario: non comincia più alle ore 14.00 ma dalle ore 17.20 subito dopo le soap.

Eva Henger Vs Tara Gabrielletto

Intanto sembrerebbe essersi placata la diatribe mediatica scoppiata tra Eva Henger e Tara Gabrielletto. Tutto è nato quando Deianira Marzano ha lanciato una nuova bomba colpendo questa volta l’ex tronista Cristian Gallella accusandolo di aver tradito la moglie con un’attrice di film porno. Durante le varie puntate di Domenica Live, Tara Gabrielletto è intervenuta per confermare che il marito Cristian si sentiva con un’altra donna, ma che tra i due non c’è stato mai niente di fisico. Poi ha voluto chiarire il suo rapporto con Eva Henger, che molti avevano ipotizzato poter essere la pseudo amante. Ecco le parole di Tara pubblicate su Instagram:” visti gli attacchi verso la signora Eva Henger, in relazione alla vicenda di mio marito, vi informo che la predetta non c’entra assolutamente con i fatti accaduti in questi giorni. Sottolineo invece che ho un ottimo rapporto con la signora Henger. Questo per evitare immotivati attacchi a soggetti che non hanno alcun ruolo nella vicenda di mio marito”.

Eva Henger in vacanza col marito

Polemiche a parte, Eva Henger è felicemente sposata con Massimiliano Caroletti. Una storia d’amore che dura da 15 lunghi anni e che i due hanno deciso di festeggiare con un breve viaggio a Miami in compagnia della piccola Jennifer che chiamano amorevolmente Cicci per mamma e papà. Una breve vacanza lontani dal clamore mediatico e dalla vita di tutti i giorni. I due hanno trascorso le giornate in spiaggia, giocando a pallavolo e visitando la città. Non solo, Eva Henger è apparsa più in forma che mai, mostrando un fisico da urlo! Una cosa è certa: le cose tra Eva Henger e Massimiliano Caroletti procedono a gonfie vele e chissà che questa breve vacanza non possa spingere i due ad allargare la famiglia!



