FEDERICO BALZARETTI, MARITO DI ELEONORA ABBAGNATO/ “Vorremmo sposarci 10 volte ancora…” (Domenica In)

Federico Balzaretti è il marito di Eleonora Abbagnato. L’etoile della danza è tra gli ospiti della puntata del 27 gennaio 2019 di “Domenica In”, il contenitore televisivo condotto da Mara Venier su Rai1. Un’occasione davvero speciale per la ballerina che si racconterà in un’intervista esclusiva parlando della sua vita privata, ma anche professionale. Parlando della vita privata sicuramente Eleonora parlerà del suo grande amore: l’ex calciatore Federico. Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair l’etoile ha raccontato: “Il nostro matrimonio è stato una festa. Ci siamo divertiti come dei pazzi. E vorremmo sposarci 10 volte ancora per celebrare quel momento giusto, perfetto, in cui ci siamo incontrati. Io ero immersa nel mio lavoro, ricordo, e vedevo quest’uomo così serio nel suo, e insieme così raro e attento a queste due bambine…”.

Eleonora Abbagnato: “Federico mi da equilibrio”

La coppia è felicemente sposata dal 2011 e insieme hanno avuto due splendidi figli: Julia di 5 anni e Gabriel di 2 anni a cui si aggiungono i due figli, Lucrezia e Ginevra Vittoria, nati dalla precedente relazione di Federico Balzaretti. Per Eleonora Abbagnato non c’è alcuna differenza tra loro: “sono una vecchia madre di tutti: Lucrezia e Ginevra Vittoria le ho tenute da che erano piccole e siamo molto legate. Anche tra fratelli e sorelle lo sono. La loro mamma certo resta la loro mamma, ma sanno che per qualsiasi cosa ci sono sempre anche io”. Parlando poi del rapporto con il compagno: “Federico fa bene tutto lui. Mi dà equilibrio. Voglia di tornare a casa e cenare insieme e viaggiare insieme e crescere insieme”.

Gli impegni di Federico Balzaretti

A soli 33 anni Federico Balzaretti, l’ex calciatore di ruolo difensore annuncia il suo ritiro dai campi di calcio per alcuni problemi fisici. Lasciato il calcio, entra nella dirigenza della Roma occupandosi dei ragazzi ceduti in prestito. Oltre ad occuparsi dei giovani della Roma, Federico nel 2015-2016 diventa anche opinionista televisivo a Premium Calcio e poco dopo è ospite fisso de “Il grande match”, programma di Rai1 dedicato alle partite degli Europei. Il dirigente della Roma in merito ai giovani talenti del club giallorosso ha recentemente dichiarato: “manca uno step a questi ragazzi, e parlo dei ragazzi della Roma ovvero la seconda squadra. Anche la Roma l’avrà e ci sarà molto probabilmente dal prossimo anno, dopo la Juventus che ha iniziato quest’anno”.



