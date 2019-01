Isola dei Famosi 2019 / Anticipazioni, “Marina La Rosa vincerà questa edizione”: parla Cristina Plevani

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è partita col botto, avvolta da misteri e tante polemiche. È bastata la prima settimana nella villa, quella che ha anticipato l’inizio della vera e propria avventura in Honduras, a mettere in evidenza la presenza di alcuni gruppetti e dei personaggi di spicco nel cast. Marina La Rosa e Demetra Hampton hanno scatenato le maggiori “antipatie” nel gruppo, tanto da essere le più votate. Eppure, sono in tanti a dare già per favorita alla vittoria l’ex gieffina. Marina ha mostrato sin da subito di avere un carattere forte e perfetto per un gioco come quello dell’Isola dei Famosi. A notarlo è stata anche la sua storia “nemesi”, almeno dai tempi del primo Grande Fratello: Cristina Plevani. Con un tweet, ha infatti detto la sua su Marina: “La butto lì poi non lo dirò più: Marina vincerà l’Isola. (Non ve l’aspettavate da me? Mi è bastato leggere i social) Chiudo argomento)”.

TAYLOR MEGA È LA NUOVA FRANCESCO MONTE DELL’ISOLA?

Per Cristina Plevani, così come per molti telespettatori dell’Isola dei Famosi 2019, Marina La Rosa è sicuramente tra i personaggi di questa edizione che possono conquistare la vittoria. Intanto, destinata a far discutere all’Isola dei Famosi ancora per molto è Taylor Mega. È molto probabile che nella puntata che andrà in onda giovedì prossimo si tornerà a parlare di lei e delle ultime segnalazioni arrivate nello studio di Pomeriggio 5, dove si è parlato di serate già organizzate per lei e a solo poche settimane dall’inizio della sua avventura all’Isola. Cosa c’è veramente dietro tutto questo? Taylor Mega si candida ufficialmente ad essere la “Francesco Monte” di questa edizione dell’Isola dei Famosi in quanto a polemica…

