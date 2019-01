Jessica Mazzoli contro Morgan/ “Fa il pagliaccio in giro e poi non c’è per nostra figlia Lara” (Domenica Live)

Jessica Mazzoli a Domenica Live per parlare della sua battaglia contro Marco Castoldi, in arte Morgan. La donna, che di recente abbiamo visto anche nella trasmissione Rivelo, sostiene che il cantante abbia abbandonato la loro figlia. Lo ha fatto anche qualche giorno fa, commentando la notizia secondo cui Morgan avrebbe deciso di mettere all’asta i suoi capelli su eBay. Jessica Mazzoli non ha preso bene il divertissement dell’artista, quindi ha deciso di replicare al padre della sua bambina con una dura reprimenda social, che è chiaramente indirizzata a lui. «Devolvi il ricavato a tua figlia. Natale zero. Compleanno zero. Gli auguri?! Zero – scrive la cantante su Instagram – Non esistono solo le feste ovviamente». Ma non è finita qui: «Io mi sarei vergognata al tuo posto di andare a fare il pagliaccio in giro con i talent show e in generale ovunque. Tanto lo sa tutto il mondo intero qual è la destinazione del tuo cachet».

JESSICA MAZZOLI CONTRO MORGAN A DOMENICA LIVE

«L’indifferenza e l’incoerenza sono i sentimenti che ti contraddistinguono», così Jessica Mazzoli si è scagliata sui social. Oggi a Domenica Live arriveranno nuove accuse dall’ex concorrente di X Factor 5? «Sono abbastanza forti», anticipa Barbara d’Urso mentre la cantante entra negli studi Mediaset a Cologno Monzese. È da anni comunque che Jessica Mazzoli attacca Morgan per la sua assenza: «Semplicemente non c’è», dichiarò anni fa nel suo sfogo al settimanale Chi. La relazione con Morgan non finì nel migliore dei modi, ma Jessica lo accusa di essere un padre assente. «La sentenza prevede che veda la bambina ogni 15 giorni in presenza mia o di un familiare delegato da me. Quindi, non sarei io a dover andare da lui, ma dovrebbe venire qui lui. In 2 anni non è mai successo». Ma ora la bambina, nata il 28 dicembre 2012, ha sei anni e nulla è cambiato negli anni. Anche Asia Argento comunque aveva contestato Morgan nel ruolo di padre. L’artista è infatti padre anche di Anna Lou, la figlia avuta dall’attrice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA