Le Iene Show/ Diretta e servizi 27 gennaio: Alessia Marcuzzi inviata, a caccia del brigatista Casimirri

Domenica 27 gennaio, in prima serata, Italia 1 trasmette una nuova puntata de Le Iene show. Conducono Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. La scorsa settimana, uno dei servizi più discussi, è stato quello dedicato a Francesco Chiofalo e all’operazione al cervello che ha subito per la rimozione di un tumore. Tra i servizi in onda questa sera ci sarà quello realizzato da Alessia Marcuzzi che, dopo aver abbandonato i panni da conduttrice, ha indossato quelli da iena per intervistare Laura Pausini e Biagio Antonacci, due degli artisti più amati dal pubblico italiano che, in estate, saranno i protagonisti del tour “Laura Biagio Stadi 2019” di cui, in queste settimane, stanno mettendo a punto tutti i dettagli. I due cantanti che, oltre ad essere colleghi sono anche amici, saranno i protagonisti di una doppia intervista davvero esplosiva di cui, sulla pagina facebook della trasmissione, sono state anticipate alcune domande. “Cos’hai pensato a prima volta che l’hai incontrato? – chiede Alessia Marcuzzi. “Che figo“, risponde la Pausini mentre Antonacci dice – “grida troppo”. Tra la monogamia e il sesso libero, entrambi scelgono la prima opzione. La Marcuzzi, così, chiede: “Laura, quale dei tuoir partner era più dotato?“. La Pausini risponde: “quello con cui si rimane. Se si cambia c’è un motivo”.

LE IENE SHOW, L’ESPERIMENTO D’AMORE DI CHIARA BORDI

Spazio, poi, a Chiara Bordi, la ragazza con una protesi alla gamba che ha conquistato il terzo posto a Miss Italia 2018 e che questa sera sarà la protagonista, a sua insaputa, di un “esperimento sull’amore”. Complice delle Iene sarà il fidanzato Matteo. Luigi Pelazza si occuperà ncontra in Albania i genitori del ragazzo che, seguendo quanto contenuto nel “Kanun”, un antico codice di comportamento che risale al Medioevo e che prevede anche la vendetta di sangue. In alcune zone dell’Albania, purtroppo, viene ancora osservato. L’inviato de Le Iene Show incontrerà così i genitori di Gjergj, un ladro 26enne albanese ucciso da Francesco Sicignano, che seguendo la regola del “Kanun”, hanno giurato di uccidere uno dei due figli di Sicignano per vendicare la morte di Gjergj.

A CACCIA DEL BRIGATISTA CASIMIRRI

Dopo l’intervista all’ex brigatista Alvaro Lojacono sul quale pende una condanna all’ergastolo per il rapimento di Aldo Moro, Gaetano Pecoraro si recherà in Nicaragua per cercare il brigatista Alessio Casimirri, sul quale in Italia pendono sei condanne all’ergastolo per i crimini commessi negli “Anni di Piombo”, tra i quali anche il rapimento di Aldo Moro. Con Giulio Golia, invece, si tornerà a Roma per parlare con alcuni dei ragazzi affetti dalla sindrome di Down che lavorano nel ristorante “Locanda dei girasoli” che rischia la chiusura a causa dei costi di gestione. Nei mesi scorsi, il sindaco Virginia Raggi aveva promesso che si sarebbe impegnata per aiutare il gestore del ristorante, ma ad oggi, sembra che la situazione non sia cambiata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA