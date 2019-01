Lorenzo De Lise, cestista morto a 22 anni/ La sorella Cinzia e la mamma Carmela ieri a C’è Posta per Te

Si chiama Lorenzo De Lise il giovane cestista morto in un incidente di tre anni fa, la cui sorella e la cui mamma erano ospiti ieri sera a C’è posta per te, nota trasmissione in onda il sabato su Canale 5. Lorenzo era un giocatore di pallacanestro di grande talento che avrebbe potuto farsi strada nel mondo della palla a spicchi, peccato però che la sua vita terminò troppo anticipatamente nell’agosto del 2016, a seguito di un incidente stradale. Lorenzo, che faceva parte della Zannella Basket della splendida Cefalù (provincia di Palermo, Sicilia), era a bordo della sua moto mentre stava tornando da una discoteca, quando si è scontrato con un camion che non lo ha visto durante una manovra. Dopo il tremendo impatto il ragazzo venne ricoverato presso il locale ospedale Giglio, quindi trasferito con l’elisoccorso al policlinico di Palermo. Immediato l’intervento chirurgico, ma la lacerazione della vena aorta non gli lasciò scampo, e il 22enne morì il giorno seguente per via delle gravi lesioni riportate dopo lo schianto.

Lorenzo De Lise, cestista morto a 22 anni

Come detto in apertura, ieri sera erano ospiti presso il programma condotto da Maria De Filippi, la sorella del giovane giocatore di pallacanestro, Cinzia, e la mamma Carmela. Quest’ultima è stata “convocata” dalla figlia presso la trasmissione, provando a farle vivere una serata di festa e cercando di convincerla a tornare a vivere dopo essersi chiusa, come comprensibile, nel dolore a causa della perdita del figlio. Cinzia ha cercato di stare sempre vicino a mamma Carmela in queste due anni e mezzo, pagandole uno psicologo nonostante i guadagni miseri, e soprattutto, non facendole mai mancare l’affetto e l’amore. Per l’occasione sono stati invitati in studio i due attori Giulia Michelini e Marco Bocci, fra i preferiti di mamma Carmela, che hanno voluto consegnare un regalo alla stessa donna: Bocci le ha porto un bracciale con il simbolo dell’infinito, per fare in modo che i ricordi più belli durino per sempre, mentre la Michelini le ha consegnato un anello a cui la stessa teneva molto.

