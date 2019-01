NAKED AMONG WOLVES – IL BAMBINO NELLA VALIGIA/ Su Rete 4 il film di Philipp Kadelbach (oggi, 27 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE SYLVESTER GROTH

Naked among wolves – Il bambino nella valigia è una pellicola drammatica che è stata diretta nel 2015 da Philipp Kadelbach e andrà in onda oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 21.30 su Rete 4. Il regista tedesco è noto per altre celebri produzioni, tra cui Generation War, Hindenburg – L’ultimo volo, La pellegrina e la recente serie TV tratta dal romanzo di Patrick Süskind, Profumo. L’opera in oggetto include nel proprio cast nomi famosi, quali ad esempio Florian Stetter, nel ruolo del prigioniero Hans Pippig, e Sylvester Groth che interpreta Helmut Krämer. Entrambi gli attori hanno partecipato a film di successo, mentre Stetter ha recitato in Sea Wolf – Il lupo di mare e Kreuzweg – Le stazioni della fede, Groth è stato Joseph Goebbels in Bastardi senza gloria. Ma adesso, ecco nel dettaglio la trama del film.

NAKED AMONG WOLVES – IL BAMBINO NELLA VALIGIA, LA TRAMA DEL FILM

Gli eventi di Naked among wolves – Il bambino nella valigia, ambientati nel marzo 1945, hanno luogo nel campo di concentramento di Buckenwald, situato nella Germania orientale. Si tratta di un periodo critico della storia dell’umanità, segnato dalla cosiddetta Soluzione Finale: gli ebrei di tutte le età vengono sistematicamente eliminati, così da perseguire l’ideale tedesco della purezza della razza. Un bambino di tre anni è introdotto a Buckenwald nascosto in una valigia ed è trovato da Hans Pippig, uno dei prigionieri, il quale decide di salvare il piccolo con l’aiuto dei propri compagni. Il bambino diventa un vero e proprio simbolo di salvezza, un emblema di umanità e di riscatto, nonché di speranza contro le torture messe in atto dalle SS. Pippig e gli altri prigionieri sono costretti a tenere il bambino nella valigia giorno e notte, così che non venga scoperto dalle guardie naziste, e si mostrano sempre più uniti da questa inaspettata causa comune. Rinunciano al proprio cibo per darlo al piccolo e mettono insieme le proprie forze per resistere agli stenti quotidiani. Ben presto, però, la voce si sparge tra le SS e il comandante affidato a Buckenwald ordina la perquisizione del campo fino a quando la valigia con il bambino non viene scoperta. Il colpo di scena finale si verifica subito dopo la condanna a morte di tutti gli ebrei che hanno partecipato al piano, gli spettatori sono col fiato sospeso, conquistati da una storia drammatica che non mancherà di commuovere durante la Giornata della Memoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA