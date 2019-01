Ora o mai più 2/ Silvia Salemi prima in classifica, Donatella Rettore fa lo show e “assolve” Paolo Vallesi

La seconda puntata di Ora o Mai Più 2 ha visto trionfare Silvia Salemi, che ha preceduto in classifica Paolo Vallesi. La cantante è stata la più votata sommando i voti del pubblico a casa e della giuria, mettendosi alle spalle proprio il campione della scorsa puntata. Silvia Salemi ha duettato con Marcella Bella nella prima parte della serata, interpretando Io domani, poi si è esibita assieme a Don Backy ne L’immensità. Due performance che hanno letteralmente stregato i telespettatori a casa, ma anche la giuria, particolarmente benevola nei suoi confronti. La classifica definitiva ha quindi visto la Salemi e Vallesi al primo e al secondo posto. Poi Jessica Morlacchi, Barbara Cola, Davide De Marinis, Annalisa Minetti, Donatella Milani e Michele Pecora dal terzo all’ottavo posto. Al termine della puntata Pecora è sembrato piuttosto deluso per la classifica finale, nonostante l’incoraggiamento da parte dei suoi mentori, i Ricchi e Poveri.

Ora o mai più 2, le scelte dei giudici e del pubblico da casa

Confrontando le due classifiche di Ora O Mai Più, si nota come il parere del pubblico abbia praticamente viaggiato di pari passo con quello dei mentori. Per i maestri, dall’ultimo al primo posto in classifica, abbiamo in questo ordine Michele Pecora, Donatella Milani, Annalisa Minetti, Barbara Cola, Davide De Marinis, Paolo Vallesi, Jessica Morlacchi e Silvia Salemi. Per il pubblico a casa, invece, avrebbe meritato la vittoria l’artista toscano (esaltato persino dalla Rettore!) che ha comunque chiuso secondo. La Salemi subito dopo, Barbara Cola terza, De Marinis quarto, Jessica Morlacchi quinta, Annalisa Minetti sesta, Pecora settimo e la Milani ottava. Proprio Donatella è riuscita a tirarsi su con la complicità dei maestri, mentre Pecora è scivolato sul fondo dopo una serata che lo ha visto arretrare rispetto al debutto. Tra i giudici un super Toto Cutugno che ha dato 10 quasi a tutti i concorrenti. Non sono mancati tuttavia gli scontri con Donatella Rettore, che ha alternato voti alti a voti bassi, come la bocciatura inflitta a Barbara Cola che continua a non convincerla.

Ora o Mai Più 2, scintille e divertimento tra i giurati

E’ stata una seconda serata tesa, lunga, ma anche molto divertente. Se Toto Cutugno è stato di manica larga, Donatella Rettore e Ornella Vanoni hanno letteralmente preso di mira alcuni concorrenti. Silvia Salemi è riuscita a infastidire l’artista milanese quando, con eccessiva enfasi, ha esaltato la Rai per la qualità della trasmissione: “Vogliamo fare i complimenti per il servizio pubblico che stiamo facendo con Ora o Mai più? – ha domandato durante la diretta, per poi aggiungere – …perchè la musica è cultura”. Una grande artista come Ornella Vanoni di certo non le ha mandate a dire e nelle tre ore di programma, con la sua genuinità, è stata senza dubbio tra le grandi protagoniste. Per quanto riguardo i concorrenti, è ancora presto per parlare di favoriti e sfavoriti. Certo è che dopo due puntate abbiamo già alcuni cantanti costretti a rincorrere in classifica, come Michele Pecora e Donatella Milani. In cima la lotta è apertissima, ma va segnalato un Vallesi in grande spolvero, apprezzato persino da una severissima Donatella Rettore.



