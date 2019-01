Oroscopo Paolo Fox 2019, classifica settimana 27 gennaio-1 febbraio/ Acquario travolto da sentimenti

Paolo Fox, classifica settimanale dei segni: quali sono i segni al top?

Nuova settimana per gli appassionati delle stelle, a caccia dell’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni. Cosa ci dicono le stelle? Partiamo subito dalla classifica che l’astrologo ci regala tramite DiPiù TV: cinque stelline per il Leone, in recupero dopo una settimana di stallo. Giove, Marte e Venere sono in ottimo aspetto e per questo si può parlare d’amore. Anche i single sentono il bisogno di avere un partner, anche se la paura si fa sentire. Scelte importanti in arrivo per le coppie, magari casa o figli. Chi ha vissuto una crisi invece potrà firmare una tregua. Lavoro favorito dalle stelle, anche se non bisogna perdere di vista le spese. Il Sagittario sogna l’amore da diverso tempo e sembra che le stelle premieranno qualcuno in settimana. I pianeti potrebbero regalare qualche incontro in più. Le coppie invece devono fare un po’ di attenzione alle discussioni, soprattutto se ci sono in ballo dei progetti in stallo da diverso tempo. Ritorna però l’affetto. Si recupera nel Lavoro, soprattutto per chi sta avviando nuovi progetti. Gli ultimi giorni di gennaio premiano anche gli studenti. Amore in prima linea anche per l’Acquario, travolto da sentimenti ed emozioni. Si potrà recuperare un rapporto o un punto di riferimento. Giovedì favorito per chi è alla ricerca di una passione. Coppie in recupero dopo un dicembre da dimenticare. La complicità va ristabilita, ma le stelle saranno d’aiuto. Nel Lavoro, Giove in aspetto favorevole permette di risalire, ma il denaro va tenuto sotto controllo. Saggezza in più grazie a Mercurio.

Oroscopo di Paolo Fox: I Gemelli pensano all’amore

Oroscopo, stelle e previsioni: chi meglio di Paolo Fox può rivelarci che cosa accadrà ai segni dello Zodiaco? Continua la classifica grazie a DiPiù TV, che ci aiuta a scoprire i favoriti della settimana. Quattro stelline per l’Ariete, alle prese con un nuovo amore e novità in generale. Marte e Venere sono favorevoli e qualcuno potrebbe fare un incontro speciale. Le coppie più forti superano i problemi nati da poco, anche se in generale si potrà avvertire una ventata di sensualità. Stress invece nel Lavoro, per via di alcune situazioni in movimento. Riscontri positivi per progetti recenti. L’amore di nuovo fra i pensieri dei Gemelli, dopo un mese di gennaio piuttosto spento. Venere non sarà più opposta dalla settimana prossima. Le coppie risolvono le tensioni recenti, anche se non sarà semplice. Febbraio conferma i rapporti nati da poco. Tensioni nel Lavoro, trattative da gestire e mediare. Giove è in opposizione e non facilita le cose: non arrenderti, a maggio andrà meglio. Emozioni in arrivo per la Bilancia, ferma forse da troppo tempo. Qualcuno però potrebbe decidere di chiudere una relazione. Meglio fare nuove esperienze. Le coppie sono in risalita e possono avere qualcosa di più, anche grazie alla complicità ritrovata da sabato con la Luna nel segno. Nel Lavoro, Giove e Mercurio regalano un forte desiderio di qualcosa di nuovo. Alcuni però sperano ancora nella propria indipendenza, a causa di un rapporto difficile con qualcuno.

Amicizia in arrivo per il Toro

Paolo Fox ci svela per questa settimana un Toro da tre stelline, anche se il mese di febbraio premierà chi vuole parlare d’amore. In risalita anche chi ha chiuso una relazione: amicizie in arrivo. Le coppie che cercano casa riceveranno notizie, mentre chi si è separato potrebbe presto scoprire che c’è una situazione da sfruttare. Ansia invece per il Lavoro: chi è autonomo è ancora più preoccupato per la situazione economica. Arriveranno i soldi, ma non adesso. Il Cancro vorrebbe circondarsi di persone genuine ed è alla ricerca di una nuova partenza. Rabbia e nervosismo però sono dietro l’angolo, mentre Capricorno, Pesci e Cancro regalano emozioni e tensioni. Le coppie che hanno già avuto delle discussioni dovrebbero mettere fine alle liti. Febbraio non aiuterà i sentimenti. Chi vuole cambiare lavoro o mansione dovrà attendere fino a dopo la primavera: i risultati non saranno immediati. Il Sagittario non riesce a dedicarsi del tutto all’amore per via dei troppi impegni lavorativi. Mare mosso per i sentimenti, a causa di un’indecisione che si risolverà solo fra qualche settimana. Problemi anche per le coppie: la Luna nel segno da domenica permetterà un confronto pacifico. Chi vorrebbe cambiare Lavoro dovrà attendere momenti migliori: problemi contabili per chi lavora in proprio.

Dubbi in amore per la Vergine

Ultima posizione per la classifica settimanale spetta alla Vergine con tre stelline per via dei dubbi in Amore. Secondo Paolo Fox gennaio non ha aiutato ed ora lasciarsi andare è difficile. Problemi anche nelle coppie per via di ritardi e difficoltà economiche. Bisogna rimanere calmi, anche nel Lavoro dove la discussione nascerà in modo semplice. Chi deve prendere delle decisioni potrà contare su febbraio. Emozioni interessanti per il Capricorno, che pensa ancora all’Amore. Febbraio vedrà Venere entrare nel segno e per questo sarà possibile vedere sbocciare nuove relazioni. Bisogna però mettere da parte la diffidenza. Coppie più tranquille, anche se i problemi potrebbero ritornare sabato. Gli scontri si potrebbero verificare per la gelosia. Lavoro favorevole per chi opera in autonomia, anche se le spese non aiutano. Agitazione e stanchezza, oltre a decisioni difficili da prendere. I Pesci stanno pensando ad una chiusura in Amore, per via di una pulizia impellente fra le relazioni. Il consiglio dell’astrologo è però di non prendere decisioni drastiche. Le coppie che hanno vissuto dei problemi a gennaio possono avere qualche difficoltà da gestire. Attenzione alle parole di troppo, soprattutto mercoledì. Le polemiche non sono mancate nemmeno nel Lavoro, anche se a volte difendersi è l’unica strada possibile.



