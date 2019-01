Paola Caruso/ Nuove rivelazioni su Francesco Caserta: la sua verità in attesa del primo figlio (Domenica Live)

Paola Caruso continua a parlare del suo ex Francesco Caserta. Ecco perché, l’ex isolana arriverà nello studio di Domenica Live per confidarsi ancora con Barbara d’Urso. In questi giorni, la showgirl si è mostrata con il pancione dipinto e la scritta “Michele”. L’ex Bonas attende con ansia la nascita del primo figlio e si è fatta fotografare tutta nuda in una vasca da bagno. Su Instagram ha postato lo scatto in cui con le mani si copre il seno prosperoso e mostra gioiosa il body panting. Poi scrive nella didascalia: “Ci siamo quasi”. L’ex naufraga de L’Isola dei famosi ha raccontato la desolante esperienza personale: il padre del bimbo l’ha infatti abbandonata quando ha scoperto di essere incinta. Nel frattempo, i follower la riempiono di complimenti per via del suo coraggio. Oggi pomeriggio, al fianco della ruspante conduttrice napoletana, ripercorrerà la sua storia d’amore con pochi alti e tanti bassi, raccontando la sua verità.

Paola Caruso a Domenica Live

Già nelle scorse settimane, Paola Caruso è stata tra le protagoniste indiscusse di Domenica Live. Ultimamente, con una missiva ha gelato il sangue dei telespettatori. Barbara d’Urso infatti, ha avuto modo di leggere una lettera che ha lasciato tutti senza parole. “Cara Barbara, tu e il pubblico vi siete presi a cuore la mia storia ma c’è ancora qualcosa che fino ad ora ho taciuto. Tra un mese sarò mamma, ho gestito la mia gravidanza da sola e sarò una ragazza madre”, ha esordio la Caruso. Nonostante la sua decisione, pare essere ancora bersaglio di accuse da parte del padre del bambino e dalla sua famiglia. “Ecco perché è giusto che tutti sappiano cosa ho subito e cosa sto ancora subendo e preferisco scrivertelo in una lettera. A me, incinta, è stato augurato di perdere il bimbo e di morire io stessa”, ha riferito. In ultimo, ha parlato della sorella del suo ex Francesco Caserta: “Ancora mi rimbombano nella testa le parole della sorella del padre di mio figlio: la sera che mi ha cacciato di casa mi ha augurato di perdere Michelino, di perdere suo nipote: ‘Ti auguro di perdere il bimbo per il dolore che provi’, mi disse”. Oggi durante Domenica Live, Paola Caruso sarà ospite in diretta per raccontare nuove indiscrezioni.

