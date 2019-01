Patrizia chiede il perdono delle figlie a C’è Posta per te / Video, loro chiudono la busta: “Non ci interessa”

Patrizia è la mamma protagonista dell’ultima storia di questa nuova puntata di C’è Posta per te. Una donna che cerca di riappacificarsi con le sue tre figlie, Salvatrice, Desiree e Rossana. Patrizia non le vede da due anni e, precisamente, da quando l’ex marito l’ha accusata di essere scappata di casa dopo aver scoperto che lei ha avuto una relazione con un ragazzo dell’età di sua figlia. Lei però nega e parla di un malinteso creatosi a causa di coincidenze a lei sfavorevoli: “È il mio ex marito che ha convinto loro di questo. Sono scappata perché di quell’uomo non ne potevo più, lo consideravo un marito padrone e un padre padrone.” La convinzione che Patrizia l’abbia tradita nasce, in suo marito, per alcuni messaggi che questo ragazzo giovane – inquilino dello stesso palazzo in cui viveva Patrizia con la sua famiglia – avrebbe scambiato con lei. Da qui la lite tra i due e le accuse del marito, che la porta a scappare via di casa.

SALVATRICE, DESIREE E ROSSANA CHIUDONO LA BUSTA ALLA MADRE

Da allora, Patrizia non ha più visto le sue figlie e cerca di ritrovare un contatto grazie a C’è Posta per te. “Sono qua perché mi mancate. – esordisce la donna di fronte alle figlie – Mi manca tutto di voi. Sto male. Io faccio un po’ di lavori, mi immergo in questo per non pensare e andare avanti.” Le tre ragazze reagiscono con ostilità e dichiarano di non essere affatto interessata a riappacificarsi con lei. “Non ci interessa di lei. Non abbiamo niente a che vedere con lei” afferma una delle tre figlie. Poi, insieme, decidono di chiudere la busta. Purtroppo, la donna lascia lo studio con l’amaro in bocca.

