Uomini e Donne / Gemma Galgani, duro attacco a Barbara De Santi: “È finta e costruita” (Trono Over)

È una Gemma Galgani molto dura quella che torna a parlare dell’eterna rivalità con Barbara De Santi a Uomini e Donne. Se, infatti, non bastassero i continui scontri con Tina Cipollari, in questa edizione del trono Over ha fatto il suo ritorno anche la dama che da anni critica duramente la Galgani. E di scontri, in studio, non sono mancati; alternati però a momenti in cui Barbara ha quasi difeso Gemma. Gesti che dalla Galgani sono stati interpretati come falsi. Ecco perché, quando al Magazine di Uomini e Donne si esprime sulla De Santi ma anche sulle liti con Rocco, Gemma dichiara: “Gli scontri di Barbara e Rocco li vedo un po’ finti. Mi sembrano solo un modo per entrambi di guadagnarsi il centro dell’attenzione. Da questo punto di vista m’infastidiscono, soprattutto se diventano un modo per Rocco di sfuggire alle spiegazioni che dovrebbe dare.”

GEMMA CONTRO BARBARA: “FINTA E COSTRUITA”

L’attenzione di Gemma Galgani si sposta però del tutto su Barbara De Santi che, a suo dire, merita una riflessione apposita. E al Magazine di Uomini e Donne allora ammette: “E che dire di Barbara che finge di difendermi in studio e poi mi attacca sui giornali? Faccio volentieri a meno della sua ‘difesa’. Mal sopporto le persone false e Barbara lo è.” La dama usa poi parole ancora più forti: “È costruita dall’alluce alla radice dei capelli! Sembra uscita da una commedia di Pirandello: Stasera si recita a soggetto; non bacia più, e se dovessimo fare un collage di tutti gli uomini che ha baciato qua dentro, dovremmo ampliare le pareti per appenderlo”. Chissà se Barbara vorrà replicare a queste dichiarazioni.

