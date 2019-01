Uomini e Donne/ “Lorenzo Riccardi sceglie Claudia ma non dureranno”: la previsione choc (Trono Classico)

Dopo la finta scelta andata in onda pochi giorni fa su Canale 5, le ultime dichiarazioni fatte al Magazine di Uomini e Donne e la nuova registrazione, il pubblico del trono Classico si chiede chi possa realmente essere la scelta di Lorenzo Riccardi. Si tratta, infatti, di una delle scelte meno scontate degli ultimi anni, tanto che lo stesso tronista ha ammesso di non avere ancora chiari i suoi sentimenti e di essere pronto a prendersi fino all’ultimo minuto per capirlo. La scoppiettante Giulia Cavaglià o la simpaticissima Claudia Dionigi? Chi sarà la sua scelta? Una dichiarazione fatta da Giulia nell’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne è stata condivisa da molti fan del programma. La Cavaglià ha dichiarato che, per lei, sarà Claudia la scelta di Lorenzo ma i due non avranno lunga vita dopo il programma. Affermazione che è possibile leggere anche tra i commenti dei fan di Uomini e Donne.

“LORENZO E CLAUDIA NON DURERANNO”: PARLA GIULIA CAVAGLIÀ

“A Lorenzo lei piace, è innegabile, ma non fa per lui. – ha ammesso Giulia Cavaglià sulla rivale Claudia Dionigi al Magazine di Uomini e Donne – Lorenzo ha bisogno di una persona che lo faccia rigare dritto.” Chiare sono, per lei, le motivazioni per le quali la Dionigi non è fatta per questo compito: “Claudia è una donna di ventotto anni che non ha più voglia di litigare, forse anche perché è più matura e glielo riconosco. Lui, invece, è ancora un po’ bambino ed è il classico tipo che fa di tutto per dimostrarti che è uno stronzo. Se non ci litighi, se non c’è lo scontro, fa quello che vuole”. Questi, secondo Giulia, i motivi per i quali la coppia Lorenzo-Claudia non avrebbe futuro fuori da Uomini e Donne. Che sia una previsione azzeccata?

