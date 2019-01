VALENTINO ROSSI/ “Avere figli? Mia mamma ha perso le speranze” (Che tempo che fa)

Appuntamento imperdibile per tutti i fan di Valentino Rossi, ospite oggi, domenica 27 gennaio 2019, di Fabio Fazio a Che tempo che fa in prima serata su Rai Uno. L’occasione sarà certamente propizia per parlare della nuova stagione del Motomondiale ormai alle porte, col Dottore sempre desideroso di puntare alla conquista del decimo titolo iridato ma costretto a fare i conti con lo sviluppo della sua Yamaha, in evidente sofferenza nel 2018 rispetto ad Honda e Ducati e in procinto di essere presentata il prossimo 4 di febbraio. Rossi il prossimo 16 febbraio spegnerà 40 candeline e forte di un’esperienza ventennale nella classe regina è il pilota più esperto della MotoGP. Un valore aggiunto o un limite? Entrambe le cose, come ha spiegato Rossi a Radio Deejay qualche giorno fa:”L’esperienza è importante per lavorare in vista della gara. Invece il pilota giovane ha meno paura di cadere e se cade recupera in minor tempo. La paura ce l’hanno un po’ tutti, ci sono giornate in cui la senti di più e altre meno. Ma quando passano gli anni si tirano un po’ i remi in barca. I più coraggiosi sono i giapponesi, i malesiani, hanno un limite del rischio più alto. Gli inglesi, invece, sono più bravi con la pioggia”.

VALENTINO ROSSI: “MARQUEZ? LO STUDIO COME GLI ALTRI”

Inutile far finta di niente: la rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez è nota. Quest’ultimo negli ultimi anni ha praticamente passeggiato, ma non vuol dire che il Dottore stia lasciando qualcosa al caso, anzi. Con l’umiltà che contraddistingue soltanto i campioni più grandi, il numero 46 più amato del Pianeta ha ammesso di essere attento alle mosse, alle innovazioni portate dai colleghi, Marquez compreso:”Marquez è uno che rischia moltissimo, molto coraggioso al punto da non avere paura. Tutti stiamo attenti a quello che fanno gli altri, anche quello che mangiano e bevono, come si allenano, vedi su Instagram quello che fanno… Se ho fiducia? Devo! Soprattutto in questo periodo dell’anno!”. Come detto bisognerà aspettare di capire se la moto messa a disposizione dalla scuderia di Iwata sarà all’altezza del talento di Rossi e Vinales. Proprio sul compagno di squadra Rossi ha chiarito di non temere che la Yamaha ascolti le sue indicazioni in fatto di sviluppo della moto:”Le cose che diciamo io e Maverick sono molto simili e ci troviamo quasi sempre d’accordo su come far progredire la moto. Se la Yamaha vorrà portare tutto ciò che chiede Vinales, per me sarà molto buono, perché vorrà dire che stanno lavorando e anche io potrò provare delle nuove soluzioni”.

VALENTINO ROSSI A CHE TEMPO CHE FA: “FIGLI? MIA MAMMA HA PERSO LE SPERANZE”

Trattandosi della prima serata di Rai Uno e di un pubblico come quello di Che tempo che fa certamente diverso per caratteristiche da quello del Motomondiale, è chiaro che tra Fabio Fazio e Valentino Rossi non si parlerà soltanto di MotoGP. In questo senso il conduttore potrà contare sulla riconosciuta simpatia del pilota di Tavullia, noto per il suo umorismo e per la capacità di avere sempre la risposta pronta. Chissà allora che non si arrivi a parlare anche della situazione sentimentale del Dottore, legato ormai da tempo alla fidanzata Francesca Sofia Novello. Nonostante il loro rapporto appaia ormai consolidato, per il momento Valentino ha sempre rimandato l’ipotesi matrimonio, che con ogni probabilità si concretizzerà quando il Dottore deciderà di smettere di correre:”Avere figli? Nessuno mi pressa. Prima c’era mia nonna Denise ma da un po’ di tempo non c’è più, mia mamma ormai ha capito di non dover contare su di me, ha più speranze con mio fratello Luca”.



