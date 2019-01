Vittoria Medici/ La tragica morte della madre (Le Ragazze)

Vittoria Medici ha solo sedici anni quando assiste alla tragica morte della madre e sicuramente racconterà a Le Ragazze la sua difficile storia stasera, domenica 27 gennaio 2019, ai microfoni di Rai Tre. La sua storia rimane in ombra di fronte ai titoloni dei quotidiani nazionali, ma la sua battaglia inizia proprio il giorno della tragedia. Un confronto difficile, quello con la vita, che la ragazzina porta avanti con una maturità fin troppo evidente. In ballo dopo tutto c’è la ricostruzione della sua intera famiglia, quella vita che ha dovuto guardare il buio del suo opposto e che ora grida con forza a chi è sopravvissuto di ricominciare.

Vittoria Medici, Le Ragazze: il coraggio che nasce dalle tragedie

Vittoria Medici dovrà rimboccarsi così le maniche, come racconterà a Le Ragazze nella puntata di oggi, domenica 27 gennaio 2019. Dovrà fare appello a quel coraggio che nasce dalle grandi tragedie, per affrontare il dolore più acceso anche per gli altri affetti. Una storia purtroppo comune a quella di tante altre e che Vittoria ha vissuto sulla sua pelle. Conosce bene quanto la risalita sia stata difficile e quanto lo stia ancora oggi. Un dramma affrontato anche da altre sue coetanee in passato ed ancora oggi, una ferita destinata a non rimarginarsi mai più. Come i figli di Eleonora, la mamma di Corinaldo che ha perso la vita durante il concerto di Sfera Ebbasta e che ha lasciato quattro bambini a dover lottare contro i loro destini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA